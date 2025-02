Io sto con gli ippopotami, film su Rete 4 con Bud Spencer e Terence Hill

Sabato 1 febbraio 2025, andrà in onda, su Rete 4, alle ore 21:25, la commedia d’avventura del 1978 Io sto con gli ippopotami. La pellicola, distribuita da Metropolitan Cad – Pentavideo e prodotta da Zadar Film e Denver Film Productions, è diretta da Italo Zingarelli, il quale ha curato anche la sceneggiatura. È l’ultimo film diretto da Zingarelli, che deciderà di abbandonare il cinema per dedicarsi, dal 1972, alla fondazione di un’azienda vinicola in Toscana. Zingarelli è il creatore dell’iconica coppia Bud Spencer e Terence Hill e ha finanziato molti dei loro progetti cinematografici.

Roberto Zaccaria, chi è il marito di Monica Guerritore/ “Il sentimento tra noi è in costante crescita…”

La collaborazione tra i due attori nasce nel 1967 con il film Dio perdona… io no. Entrambi hanno ricevuto nel 2010 il premio David di Donatello alla carriera. Terence Hill, dal 1964, partecipa a diverse produzioni western, consolidando la sua carriera al fianco di Spencer. Più recentemente, è diventato uno dei volti più amati della televisione italiana grazie alle fiction Don Matteo e Un passo dal cielo. Nel 2018 torna al cinema come regista e sceneggiatore con il film Il mio nome è Thomas. Nel cast del film Io sto con gli ippopotami figurano anche Joe Bugner, Dawn Jungens, Nike Schutte e May Dlamini.

"Iago Garcia voleva suicidarsi a 12 anni": racconto choc al Grande Fratello/ "Ha subito tanto"

La trama del film Io sto con gli ippopotami: due agguerriti animalisti in Africa

Io sto con gli ippopotami è una storia che ha come protagonisti due cugini dal carattere completamente opposto. Tom (Bud Spencer) e Slim (Terence Hill) hanno trascorso gran parte della loro vita nell’Africa coloniale britannica. Rimasti orfani sin da piccoli, sono stati cresciuti con amore da una donna africana che si è presa cura di loro come fossero suoi figli.

Con il passare degli anni, ciascuno ha sviluppato una personalità molto distinta. Tom si guadagna da vivere organizzando safari nella savana: intrattiene i turisti promettendo loro esperienze di caccia, ma utilizzando fucili caricati a salve per evitare di fare del male agli animali. Slim, invece, è affascinante e molto apprezzato dalle donne, ma piuttosto svogliato e incline a passare il tempo divertendosi senza responsabilità.

Massimo Giletti ha una compagna?/ Paparazzato con Sofia Goggia ma per lui sono "voci di mercato"

Dopo un lungo periodo trascorso in Asia, Slim decide di tornare in Africa, dove avviene il suo inevitabile ricongiungimento con Tom. Fin dai primi momenti, i due cugini non mancano di litigare, spesso per motivi banali, ma sono accomunati da un’importante passione: entrambi sono animalisti e condividono il sogno di salvare gli animali dal traffico illegale.

I due acquistano un pulmino e iniziano a organizzare safari ecologici. Si trovano ben presto a confrontarsi con Jack Ormond, uno spietato uomo d’affari che traffica in avorio e pellicce, alimentando il drammatico mercato estero con l’uccisione indiscriminata di animali selvatici. La situazione precipita quando gli uomini di Ormond feriscono un medico africano, colpevole di aver denunciato le sue attività illegali. Slim e Tom decidono di schierarsi contro Ormond per fermare i suoi crimini. Con grande coraggio e determinazione, i due cugini mettono da parte le loro divergenze e uniscono le forze per proteggere gli animali della savana.