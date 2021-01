Io sto con gli ippopotami/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Io sto con gli ippopotami va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, sabato 30 gennaio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un grande classico della commedia all’italiana realizzato nel 1979 da Roberto Palaggi per la regia di Italo Zingarelli il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto riguarda la scrittura del soggetto e della sceneggiatura insieme a Barbara Alberti Amedeo Pagani, Vincenzo Mannino e Nino Longobardi. Il montaggio è stato eseguito da Claudio Curty con le musiche firmate da Walter Rizzati mentre la scenografia è stata ideata e sviluppata da Francesco Bronzi. Nel cast oltre alla straordinaria coppia comica italiana composta da Terence Hill e Bud Spencer ci sono anche l’ex pugile Joe Bugner, May Dlamini, Ben Masinga, Malcolm Kirk, Mike Schutte, Kosie Smith e Marcello Verziera.

Io sto con gli ippopotami, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Io sto con gli ippopotami. L’anno 1950 in una zona africana coloniale di controllo britannico, un uomo di nome Tom si guadagna da vivere organizzando dei safari per turisti. Ha comprato un mezzo di trasporto adatto per il safari, ma essendo un animalista convinto decide di caricare i loro fucili con dei colpi a salve eccetto il suo. Si è ritrovato in questo ambiente in situazioni mai del tutto chiarite o perlomeno legate alle attività coloniali del padre. Inoltre, è stato cresciuto da una donna nativa africana insieme a suo cugino Slim dopo che i loro rispettivi padri erano morti durante un’attività militare. Un giorno quando Tom fa ritorno a casa purtroppo deve fare i conti con suo cugino Slim che detesta in quanto fannullone e dedito alle scaramucce.

Tom inizialmente vorrebbe cacciarlo via, ma dopo aver scoperto che il cugino è pieno di soldi, lo accoglie nel migliore dei modi arrivando addirittura a proporgli l’opportunità di mettere in essere una società. Nel frattempo i due entrano in contatto con un potente gangster locale che si è arricchito ai danni della povera gente soprattutto sfruttando le risorse del territorio con riferimento agli animali.

Poco alla volta i due cugini facendo soprattutto leva sulle grandissima forza fisica di Tom riescono a contrastare il potente malvivente cacciando via i suoi scagnozzi da diverse zone. Purtroppo il boss ha deciso di far catturare un elevato numero di esemplari di animali per inviarli in altre zone del mondo dove evidentemente avranno delle difficoltà nell’adattarsi come il Canada. I due cugini dovranno unire le forze per riuscire a cacciare via quel boss e liberare i tanti animali che erano stati nel frattempo catturati.

