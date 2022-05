Io sto con gli ippopotami/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Io sto con gli ippopotami, film di Rete 4 diretto da Italo Zingarelli

Io sto con gli ippopotami va in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21.25 di oggi, 21 maggio 2022. Si tratta di un film che unisce sapientemente commedia e gusto per l’avventura prodotto in Italia nel 1979 da Roberto Palaggi e diretto da Italo Zingarelli. Protagonisti assoluti sono Terence Hill e Bud Spencer.

Al loro fianco nel cast troviamo Joe Bugner, May Dlamini, Ben Masinga, Johan Naude, Joseph Szucs, Sandy Nkomo e molti altri ancora.

Io sto con gli ippopotami, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Io sto con gli ippopotami. Tom organizza safari per turisti ma il suo amore per gli animali lo porta ad ingannare i viaggiatori; affida a chiunque fucili scarichi o caricati a salve così da mettere in salvo le vite delle povere creature. Sia lui che suo cugino Slim sono rimasti orfani e la loro crescita è stata portata avanti da una donna originaria proprio dell’Africa. I due non vanno per nulla d’accordo, soprattutto per l’indole sbarazzina di Slim; la pace è fatta quando i cugini si accordano per l’acquisto in una nuova vettura utile per la visita nel safari. I due si scontrano con Jack Ormond ovvero un gangster locale che usa la sua ricchezza per fini malvagi e che traffica animali con l’obbiettivo di guadagnare con l’avorio.

Tom e Sliem con una cruenta scazzottata riescono comunque a mettere fuori gioco gli scagnozzi dell’uomo. Ormond decide di proporre un patto ai due che viene prontamente rifiutato; a questo punto inizia un nuovo scontro con gli uomini del trafficante. Il malfattore non si arrende e riesce a farli incriminare corrompendo un giudice; Slim riesce comunque ad evadere mentre Tom viene prontamente catturato.

Durante la notte viene organizzata una sorta di imboscata ai danni di Tom ma Slim riesce astutamente a sventarla. Il giorno dopo cercano di attuare il piano di vendetta contro Ormond per salvare gli animali; I due si mischiano tra i lavoratori e salgono sulla barca che avrebbe dovuto portare via gli animali sventando il tutto. Inizia l’ennesimo scontro tra Tom, Slim e i malviventi di Ormond. Il film si conclude con la fine della rissa a vantaggio dei cugini e con la liberazione di tutti gli animali.

