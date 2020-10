Io ti cercherò 2 ci sarà?/ Anticipazioni finale di stagione: la scoperta di Valerio

Io ti cercherò 2 ci sarà? La prima stagione della serie televisiva con Alessandro Gassmann terminerà la prossima stagione e ancora non sappiamo cosa accadrà. Di certo scopriremo il 26 ottobre 2020 le scelte degli sceneggiatori che ci faranno capire anche se ci saranno o meno dei possibili sviluppi verso il futuro. La trama però non si presta moltissimo alla possibilità di andare avanti anche perché quando verrà scoperto chi ha ucciso Ettore, il figlio del protagonista, ci sarà poco da raccontare. Al momento però c’è davvero molto poco da anticipare anche perché sul web si trovano pochissime informazioni, senza considerare che gli editori non hanno lasciato trasparire nulla. L’unica possibilità è quella di seguire la puntata di stasera in onda su Rai 1.

Io ti cercherò, anticipazioni finale di stagione: chi ha ucciso Ettore?

Chi ha ucciso Ettore? Le anticipazioni del finale di stagione di Io ti cercherò, in onda il 26 ottobre su Rai 1, ci raccontano diverse situazioni molto interessanti. Nel primo episodio Valerio prenderà una decisione molto delicata per arrivare a qualcosa che si sta smuovendo nella polizia. Sarà Sara ad aiutarlo con l’installazione di un Gps per arrivare fino all’Eur. Nel secondo episodio invece Valerio farà una scoperta piuttosto particolare, cioè che Gianni non gli ha proprio detto tutto quello che si aspettava. Si rischia di cadere in una situazione molto delicata, quella di trovarsi di fronte a un Gianni coinvolto nell’omicidio del figlio. Saranno sicuramente diversi i problemi che si troveranno tra Valerio e la soluzione, ma siamo certi di capire chi sono i colpevoli di quel terribile atto?



