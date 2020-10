Io ti cercherò 2 si farà?/ Maya Sansa frena gli animi: “Nato come miniserie, ma…”

Si farà Io ti cercherò 2? La serie tv con Alessandro Gassmann vede terminare stasera, 26 ottobre 2020, la prima stagione in onda su Rai 1 in prima tv. Questa ha avuto un successo straordinario anche se sembra difficile pensare di andare avanti. La conferma potrebbe arrivare stasera direttamente dall’ultima puntata, quando scopriremo se l’assassino del figlio del protagonista sarà incastrato. Qualora ci fosse una risposta gli appigli per una seconda stagione sarebbero davvero pochi. Attenzione però perché ormai dilaga la moda delle stagioni autoconclusive almeno in America. Black Mirror, American Horror Story e Slasher sono tre delle serie tv che ci hanno mostrato come aver successo chiudendo una storia e aprendone un’altra nella seconda stagione, molto spesso facendo recitare anche gli stessi attori in ruolo diversi. In Italia siamo pronti per questo? Staremo a vedere.

Io ti cercherò 2 si farà? Le parole di Maya Sansa

Maya Sansa si è pronunciata sull’ipotesi di vedere Io ti cercherò 2. L’attrice è tra i protagonisti della fiction e ha spiegato a TvSerial.it: “Tutto è stato concepito come una miniserie, con un inizio e una fine che sono molto completi”. Nonostante questo le fantasie del pubblico continuano ad alimentarsi anche per le parole degli addetti ai lavori. Sempre al portale dedicato alle serie tv ha parlato Andrea Sartoretti: “La fantasia degli autori non ha limiti. Certo la serie ha un inizio e una fine, ma si possono mettere le mani su qualsiasi cosa se si ha una buona intuizione”. Al momento dunque risulta davvero difficile capire cosa ci aspetterà, ma la sensazione generale è che se ci sarà un’idea per trovare uno spunto credibile si potrà anche andare avanti.



