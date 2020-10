Io ti cercherò/ Anticipazioni 5 ottobre: Alessandro Gassman nella nuova fiction Rai

IO TI CERCHERÒ, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA OGGI, 5 OTTOBRE

Parcheggiata per un po’ I Bastardi di Pizzofalcone, Alessandro Gassman torna in pista con una nuova fiction di Rai1, Io ti cercherò, al via proprio oggi, 5 ottobre, nel prime time della rete ammiraglia della tv pubblica. Alta tensione, mistero e sentimenti terranno il pubblico incollato allo schermo mentre Alessandro Gassman si calerà nel suo nuovo personaggio con la speranza di venire promosso dal pubblico sfornando un giallo avvincente in quattro serate mentre una Roma da mille sfaccettature farà da sfondo. L’attore sarà chiamato a vestire i panni di un ex poliziotto, Valerio, che tornerà a Roma per affrontare l’improvvisa morte del suo unico figlio Ettore (Luigi Fedele) e con questa anche i fantasmi del passato che pensava ormai morti e sepolti. Le due cose saranno legate? Forse la morte del figlio è una conseguenza degli errori del passato di Valerio? Partirà da qua Io ti cercherò in cui proprio l’ex poliziotto sarà chiamato ad affrontare una serie di incongruenze e misteri legati alla morte del figlio che viene liquidata subito come un suicidio dagli inquirenti a cui il caso è stato affidato. A insospettire Valerio ci pensa una ex collega ed ex amore, Sara (Maya Sansa), che lo chiama per dirgli che anche lei non crede che Ettore si sia suicidato e che molte cose non contano a cominciare dal fatto che i nomi degli agenti di turno quella sera non risultano.

VALERIO TORNA A ROMA PER INDAGARE SULLA MORTE DI ETTORE, CHI MENTE?

Proprio per questo, nei primi due episodi di Io ti Cercherò, Valerio decide di tornare a Roma per affrontare e scoprire la verità ospite del fratello e poliziotto Gianni (Andrea Sartoretti), che vive in periferia con sua moglie, Lisa (Giada Prandi). A lui e Sara si unisce anche una terza persona, la dolce Martina (Zoe Tavarelli), la fidanzata di Ettore. I tre riusciranno a risolvere questo mistero e questo intricato caso in cui i testimoni sembrano aver paura di parlare e nessun tassello sembra essere al proprio posto? La conferma rriva dal computer a cui il ragazzo stava lavorando e che teneva ben nascosto e che proprio Martina consegnerà a Valerio. Secondo i suoi movimenti sembra proprio che Ettore stesse lavorando al montaggio di video sabato mattina, il giorno dopo in cui i testimoni giurano di averlo visto buttarsi nel fiume. E’ questa la conferma maestra che Ettore in realtà non si è suicidato e che la sua morte nasconde qualcosa? Io ti cercherò ci racconterà la verità su quello che è successo e questo si intreccerà anche con il passato di Valerio e con quello che potrebbe essere il suo futuro.

Nel cast della fiction ci saranno anche Francesca (Fiorenza Pieri), l’ex moglie di Valerio e madre del giovane; Roberto (Giordano de Plano), marito molto geloso di Sara; Alessandro (Federico Tocci), chimico dei RIS; Marcello (Domenico Macrì) amico di Ettore e membro del centro sociale Action. Io ti Cercherò andrà in onda al lunedì sera per quattro puntate ma i primi episodi sono già disponibili dal fine settimana su RaiPlay.



