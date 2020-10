Io ti Cercherò/ Anticipazioni penultima puntata 19 ottobre: Ettore vittima di mafia?

Io ti Cercherò, anticipazioni penultima puntata oggi, 19 ottobre

Io ti cercherò torna in onda questa sera su Rai1 con un nuovo doppio episodio e nuove tessere per l’intricato puzzle che riguarda proprio la morte del figlio di Valerio (interpretato da Alessandro Gassman) , Ettore. In un primo momento la pratica stava per essere chiusa con l’etichetta di suicidio ma è stato proprio suo padre a mettere insieme i pezzi capendo che in realtà non è stato così e che il figlio potrebbe essere ucciso, ma da chi? Chi vuole insabbiare tutto? Sono queste domande che hanno mosso Valerio che adesso si prepara ad affrontare delle indagini parallele per scoprire la verità. Siamo ormai ad un passo dal finale, che andrà in onda la prossima settimana, e questa sera il pubblico si piazzerà davanti alla tv per godersi due nuovi episodi di Io ti cercherò ovvero il quinto e il sesto dal titolo, rispettivamente, “Fragile” e “Dhaval” .

Ettore vittima di mafia?

Nei nuovi episodi di Io ti Cercherò, Valerio è alla ricerca di nuovi indizi sulla morte del figlio e per questo si introduce negli uffici della PGS ovvero la società di vigilanza privata che ha la proprietà del mezzo che è stato usato per caricare il corpo di Ettore nel luogo del delitto per essere scaricato sul lungotevere proprio dove è stato ritrovato. E’ possibile adesso capire quali sono stati gli esecutori materiali dell’omicidio? Intanto, l’indagine della polizia prosegue e finiscono in manette due presunti colpevoli ovvero dei cittadini cinesi che hanno alle spalle precedenti per contraffazione di merci ma ancora una volta questo non convince Valerio che è convinto che anche questo faccia parte del famoso piano di depistaggio messo insieme dal primo giorno. Nel secondo episodio, Valerio e Sara, che ha deciso di rimanere al fianco del protagonista, scoprono finalmente quello che è successo il giorno dell’incidente di Ettore. In quelle ore il figlio di Valerio era diretto in un albergo di Rieti perché voleva incontrare un senegalese da aiutare insieme alla sua famiglia. A quanto pare l’uomo aveva ottenuto l’assegnazione di una casa popolare nella periferia di Roma ma la malavita locale è entrata in gioco sfrattandolo di prepotenza per mettere le mani sulla struttura. Cosa avrebbe potuto fare Ettore per loro? E se fosse proprio questo il problema che lo ha portato alla morte quel giorno? Valerio e la sua Sara sono pronti a scavare ancor di più a fondo nella questione ma arrivando fino a dove? Le risposte arriveranno solo questa sera con la messa in onda del penultimo appuntamento con Io ti cercherò su Rai1 a partire dalle 21.30 circa. Lunedì prossimo, invece, l’appuntamento è fissato con il finale.



