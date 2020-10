Io ti cercherò/ Anticipazioni seconda puntata 12 ottobre: Enrico è stato ucciso?

Io ti cercherò, anticipazioni seconda puntata di oggi, 12 ottobre

Non cambia la programmazione di Io ti cercherò, la nuova fiction con Alessandro Gassman, che rimane in onda al lunedì in prima serata per la gioia del pubblico, numeroso a quanto pare, che ha premiato il cast la scorsa settimana. Un ottimo debutto per Gassman e i suoi che tornano in onda questa sera provando a mettere insieme le tessere dell’intricato puzzle che vede un giovane al centro di tutto: il figlio di Valerio si è ucciso davvero o qualcuno sta cercando di nascondere la verità nascondendo un omicidio? Questa è la domanda che ha dato il via alla fiction lunedì scorso e a cui si dovrà cercare di dare una risposta proprio entro la fine di questa prima stagione composta da otto episodio e, quindi, quattro puntate che si concluderanno il 26 ottobre prossimo. Ma cosa succederà nella puntata di questa sera?

Ad andare in onda oggi, 12 ottobre, saranno gli episodi 3 e 4 di Io ti cercherò dal titolo, rispettivamente, Il cercato e Acqua in cui sentiremo ancora parlare di Ettore e di quella maledetta notte in cui alcuni testimoni (sarà da verificare se siano affidabili) lo hanno visto buttarsi di sotto.

Enrico è stato ucciso? Le prime prove sconvolgono Valerio che adesso vuole la verità…

In Io ti Cercherò, gli inquirenti passeranno al vaglio il computer del giovane mentre Sara e Valerio si metteranno a lavoro per cercare la coppia di punkabbestia che lo avrebbe visto uccidersi quella notte. Sarà proprio il personaggio interpretato da Alessandro Gassman a trovarli in una comunità di recupero, ed è lì che la ragazza racconta che Ettore non si è lanciato nel fiume. La verità è un’altra ed è ben lontana da quella legata al suicidio. Secondo la testimone, Enrico è stato gettato in acqua da due uomini e non venerdì come dice la polizia bensì sabato sera. La conferma arriva anche dal computer che rivela che sabato mattina il giovane era a lavoro, e allora chi vuole modificare la verità e chi vuole nascondere e insabbiare il caso per chiuderlo in fretta?

La domanda sembra destinata a rimanere senza risposta visto che, nonostante le insistenze di Valerio, la giovane si rifiuta categoricamente di identificare i colpevoli e quando lui insiste, il suo compagno lo colpisce facendogli perdere i sensi. Quando si risveglia non può fare altro che constatare che i due sono scappati e che anche il pc del giglio sembra essere sparito nel nulla.

Come se questo non bastasse, qualcuno lo ha usato per pubblicare il diario in cui Ettore accusa suo padre di averlo abbandonato. Valerio però non sembra essere colpito visto che pensa che anche il diario, così come il resto, facciano parte di un piano per depistarlo. Sarà vero oppure no?



© RIPRODUZIONE RISERVATA