Io ti Cercherò/ Anticipazioni ultima puntata 26 ottobre: chi ha ucciso Ettore?

IO TI CERCHERO’, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA DI OGGI, 26 OTTOBRE

La lunga corsa in compagnia di Alessandro Gassman nei panni di Valerio Frediani sta per concludersi. Oggi, 26 ottobre, su Rai1 andrà in onda l’ultima puntata di Io ti Cercherò, la fiction che ha portato l’attore sul piccolo schermo in attesa de I Bastardi di Pizzofalcone in onda la prossima primavera, salvo nuovi imprevisti dovuti alla pandemia in corso. Al suo fianco questa volta c’è stata un’ottima Maya Sansa nei panni di Sara, la donna che ha voluto schierarsi dalla parte di Valerio per scoprire la verità sulla morte di Ettore Frediani, suo figlio. Quello che sembrava essere stato un suicidio, alla fine si è rivelata non solo un omicidio ma anche un conseguente modo di insabbiare tutto per nascondere la verità, ma perché?

La verità sulla morte di Ettore e quello che ha portato al suo omicidio, potrebbe essere finalmente rivelata questa sera quando la serie tornerà in onda nel prime time di Rai1 con gli ultimi due episodi dal titolo ‘Due padri’ e ‘Le divise’ in cui Valerio continuerà le sue indagini insieme a Sara e alla fidanzata di Ettore, Martina (Zoe Tavarelli).

CHI HA UCCISO ETTORE IN IO TI CERCHERO’?

Ma cosa succederà negli ultimi episodi di Io ti Cercherò, Valerio si spingerà ancora oltre per scoprire la verità puntando il capo piazza di Ostia cercando di rapinarlo per riuscire ad incontrare i suoi superiori. Grazie ad un GPS procurato da Sara, riesce a localizzarlo e seguirlo fino all’Eur dove incontra due loschi figuri a bordo di una berlina scura che, secondo quanto si evince dai dati in loro possesso, sembra appartenere all’avvocato calabrese Giuseppe La Gioia, amministratore dell’ormai famosa società di sicurezza privata legata alla morte di Ettore e, dopo questo incontro, anche al clan di Ostia.

La situazione per loro si fa sempre più pericolosa soprattutto quando Valerio scopre che qualcuno che gli è molto vicino ha mentito e sa molte più cose di quante gliene ha riferito. Forse a tradirlo sarà proprio la sua Sara o la fidanzata di suo figlio? Intanto, Martina lo allieta con una dolce notizia. Questo lo farà desistere dalle sue indagini? Siamo sicuri di no visto che il pubblico spera di assistere al finale per scoprie la verità sulla morte di Ettore.



