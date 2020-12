Io, una giudice popolare al Maxiprocesso/ Anticipazioni e cast docufiction di Rai1

Io, una giudice popolare al Maxiprocesso, trama e cast della docufiction in onda oggi, 3 dicembre

Sarà una prima serata da non perdere quella di oggi su Rai1 quando ad andare in scena sarà la docufiction realizzata da Stand By e Ra Fiction, ‘Io, una giudice popolare al Maxiprocesso‘. Al centro di tutto c’è la storia di una professoressa e due casalinghe che si schierano accanto ai giudici Giordano e Pietro Grasso per dire la loro e fare la loro parte contro Bagarella, Calò e Liggio. Prende proprio parte da qui la docufiction che narrerà il maxiprocesso nato dal lavoro di Falcone e Borsellino dal punto di vista delle tre giudici popolari del maxiprocesso che portò alla sbarra 450 imputati dando una forma a Cosa Nostra. A firmare la docufiction, alla regia, è Francesco Micchichè mentre toccherà a Donatella Finocchiaro far convergere le tre donne in una sola, la sua Caterina. A quel punto Maddalena Cucchiara, Francesca Vitale, Teresa Cerniglia troveranno vita proprio nel personaggio principale della fiction che avrà al suo fianco quello che è il presidente della Corte Alfonso Giordano che avrà il volto di Nino Frassica che ha cambiato look per la sua interpretazione ben diversa da quelle a cui siamo abituati di solito in tv.

Nino Frassica nel cast di Io, una giudice popolare al Maxiprocesso

In Io, una giudice popolare al Maxiprocesso il pubblico potrà seguire quella che è la ricostruzione di un episodio fondamentale della nostra storia moderna, quella che ha fatto da spartiacque tra quello che c’era e si pensava prima del processo e quello che c’era dopo. Il punto di vista questa volta sarà proprio quello inedito dei giudici popolari del processo a cui hanno preso parte giudici togati e pubblici ministeri insieme a ben 16 giudici impegnati per quasi due anni in udienze e le relative restrizioni. Siamo nella Sicilia del 1986, Caterina è una giovane insegnante di Cefalù, felicemente sposata con Salvatore, un piccolo antiquario, e con un figlio, Luca, appassionato di calcio. Un giorno la sua tranquilla viene interrotta da una convocazione del tribunale di Palermo perché sorteggiata come giurata popolare nel Maxiprocesso che vede lo Stato italiano contro i capi mafia accusati di aver costituito un’associazione criminale detta Cosa nostra. Convinta dai giudici e spalleggiata dal marito accetta e la sua vita ne farà le spese.



