Io vi troverò, Italia 1/ Film con Liam Neeson, mai mettersi contro un ex agente speciale dei servizi segreti

Scopri le curiosità sul film “Io vi troverò”

Io vi troverò va in onda oggi, 14 aprile, dalle ore 21:20 su Italia 1. Questo film ha debuttato nell’anno 2008 nei cinema di tutto il mondo e appartiene ai generi azione e thriller. Il regista di quest’opera risulta essere Pierre Morel mentre la sceneggiatura è stata scritta dal noto Luc Besson in collaborazione con Robert Mark Kamen. All’interno del cast del film ci sono diversi attori molto famosi come Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Xander Berkeley, Katie Cassidy, Olivier Rabourdin, Leland Orser e Jon Gries. Le musiche di questo film sono state realizzate da Nathaniel Mechaly mentre la fotografia è stata realizzata da Michel Abramowicz.

Si accettano miracoli, Rai 2/ Cast e trama del film di e con Alessandro Siani

Io vi troverò, la trama del film: quando ti toccano la famiglia

Leggiamo la trama di Io vi troverò. Bryan Mills è un ex agente speciale dei servizi segreti americani. Quest’uomo possiede conoscenze in ogni campo, è un incredibile combattente e sa anche come riuscire a torturare uomini per ottenere informazioni. Tuttavia, Bryan ormai ha abbandonato il suo mondo di un tempo, quello fatto di torture, sotterfugi e dolore. Infatti, ora è andato in pensione e decide di trascorrere le giornate con lavori saltuari come addetto alla sicurezza di personalità famose. La sua vita non è affatto idilliaca. Bryan è divorziato e anche se tiene molto alla sua figlia diciassettenne Kim, il nuovo compagno della moglie cerca di ostacolare i rapporti tra i due. Un giorno comunque, Kim decide di andare in vacanza a Parigi insieme alla sua amica Amanda. Mentre sono lì, si trovano in una brutta situazione. Dei loschi affiliati alla mafia albanese rapiscono le ragazze con Kim che riesce a chiamare il padre prima di essere rapita. A quel punto Bryan giura con tutto sé stesso di partire per l’Europa e trovare la figlia. Niente potrà fermarlo fino a quando non avrà vendetta e non avrà trovato quegli uomini malvagi che ora sono in compagnia della sua amata bambina.

Nostra Signora di Fatima/ Trama del film su Rete 4 con Susan Whitney

Io vi troverò: il video del trailer

LEGGI ANCHE:

Uragano/ Su Rete 4 il film con Mia Farrow e Dayton Ka'ne

© RIPRODUZIONE RISERVATA