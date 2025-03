Io vi troverò, film su Italia 1 diretto da Pierre Morel

Venerdì 28 marzo 2025, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:25, è in programma il film d’azione e thriller Io vi troverò, uscito nelle sale nel 2008 e primo capitolo della trilogia Taken che vedrà altri due sequel: Taken – La vendetta (2012) e Taken 3 – L’ora della verità (2015). La regia è di Pierre Morel, la cui proficua collaborazione con Luc Besson ha prodotto molti blockbuster dell’action come Banlieue 13 e From Paris with Love. Qui il grande film maker francese è in veste di produttore e sceneggiatore. Le musiche sono di Nathaniel Mechaly.

Liam Neeson è il protagonista principale del film Io vi troverò. L’attore ha recitato in altri film di successo come Darkman, Schindler’s list, Rob Roy, Michael Collins, Star Wars- Episodio 1 e Gangs of New York. Tra le attrici protagoniste c’è Maggie Grace, che ha raggiunto la popolarità grazie alla serie tv acclamata Lost. L’altra attrice protagonista è Famke Janssen, che ha recitato in Deep Rising, diversi film della saga degli X-Men e I cavalieri dello zodiaco. Tutti e tre gli attori hanno parte ai succesivi sequel.

La trama del film Io vi troverò: la mafia albanese rapisce la figlia dell’uomo sbagliato

In Io vi troverò, Bryan Mills, ex agente segreto della CIA, conduce una vita solitaria a Los Angeles dopo il divorzio, cercando di proteggere la figlia Kim, che vive con la madre e il nuovo compagno. Quando Kim chiede di andare in vacanza a Parigi con un’amica, Bryan è titubante, ma alla fine acconsente. Poco dopo l’arrivo in Francia, le ragazze vengono rapite da una rete criminale albanese dedita al traffico di donne, mentre Bryan, al telefono con la figlia, assiste impotente al sequestro.

Deciso a salvarla, Bryan vola a Parigi e, sfruttando le sue abilità e contatti, scopre che le ragazze rapite vengono drogate e vendute come prostitute. Seguendo varie tracce, riesce a individuare e smantellare il covo dei rapitori, eliminandoli uno a uno. Dopo aver torturato un membro della banda, scopre che Kim, essendo vergine, è stata destinata a un’asta per clienti facoltosi.

Infiltrandosi a un evento esclusivo, Bryan trova la figlia ma viene catturato. Riesce a liberarsi, uccide l’organizzatore dell’asta e segue Kim fino a un battello sulla Senna, dove affronta lo sceicco che l’ha acquistata. Eliminati i suoi uomini, Bryan uccide anche il rapitore e riporta la figlia a casa sana e salva.