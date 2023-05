IO VIVO ALTROVE!/ L’opera prima arguta e divertente di Giuseppe Battiston

Una commedia sul ritorno alla natura, una sorta di favola agreste fatta di ingenuità e buoni propositi, di educazione di modi garbati. Io vivo altrove! segna l’esordio dietro la macchina da presa di Giuseppe Battiston, tra gli attori più bravi del panorama italiana. Dopo il passaggio nelle sale con Adler Entertainment, il film è ora disponibile in Dvd Cg/Adler.

SINOSSI – Biasutti e Perbellini hanno lo stesso nome, Fausto, e odiano entrambi la vita nella grande città. Si conoscono per caso durante una gita per fotoamatori, diventano amici e iniziano a coltivare insieme il sogno di andare a vivere in campagna, mantenendosi con il frutto delle proprie fatiche. Quando Biasutti eredita la vecchia casa della nonna a Valvana, sulle colline del nord est, il sogno può finalmente diventare realtà: l’accoglienza in paese, però, si dimostra meno calorosa del previsto.

Io vivo altrove! è un’opera prima semplice e tenera che accende i riflettori su due uomini soli che si incontrano e fanno grandi progetti insieme, fiduciosi almeno sino all’incontro-scontro con la dura realtà. L’esordio di Battiston è forse un po’ troppo ottimista, ma comunque non mancano le sfumature. L’ironia è vivace e mai banale, la sceneggiatura è quadrata (non ma le per essere una libera rielaborazione dell’incompiuto e piuttosto caustico Bouvard et Pecuchet di Gustave Flaubert del 1881) e il ritmo soddisfacente. Una menzione necessaria per i due protagonisti, Rolando Ravello e lo stesso Battiston: una coppia spassosissima!

