Iolabuttolì, campagna anti-littering/ Video con Casa Surace, Angelica Massera e…

#IOLABUTTOLÌ, LA NUOVA CAMPAGNA PROMOSSA DA JTI ITALIA E SAVE THE PLANET

Sono gli inquilini del “Condominio #Iolabuttolì” i protagonisti del nuovo video dedicato alla campagna di sensibilizzazione per il corretto smaltimento dei rifiuti di piccole dimensioni, promossa da JTI Italia e Save The Planet. Dopo il successo dello scorso anno, con un video che ha superato le 10 milioni di visualizzazioni, la campagna #Iolabuttolì torna sul web con un nuovo contenuto, ambientato in un condominio “particolare”, in cui, accanto a Casa Surace, troviamo alcuni dei più noti content creator italiani, come Angelica Massera, Papà per Scelta, I Badaboom, Isabo e Raissa e Momo, tutti insieme per un unico obiettivo: la sostenibilità.

La campagna, curata per lo sviluppo creativo da Show Reel Agency e realizzata in collaborazione con l’agenzia cooperativa Pensieri & Colori, mira a responsabilizzare i cittadini al corretto smaltimento dei piccoli rifiuti di uso quotidiano, mediante la diffusione di contenuti social. “Casa Surace ha molto a cuore questi temi!”, hanno spiegato gli autori del collettivo, aggiungendo che “da tanto tempo proviamo con la nostra community e anche materialmente sui nostri set a ridurre l’impatto sull’ambiente. Con Save The Planet e JTI Italia siamo al secondo anno di collaborazione e siamo davvero felici di poter dare il nostro contributo a un tema così importante. Come in tutte le famiglie, uniti, si possono ottenere grandi risultati! E come dice nonna ‘acino acino si face la macina’, ovvero poco alla volta ce la faremo”.

#IOLABUTTOLÌ: LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DI JTI ITALIA

Anche quest’anno, la campagna ha ricevuto il patrocinio del Ministero per la Transizione Ecologica, a testimonianza di come anche con un’azione impercettibile sia possibile generare un importante cambiamento per contrastare un problema apparentemente poco rilevante, ma che in realtà riguarda tutti noi molto da vicino. “Quello del littering è un problema urgente, che merita tutta la nostra attenzione, adesso più che mai – ha osservato Gian Luigi Cervesato, presidente e amministratore delegato di JTI Italia –. La pandemia, infatti, ha aumentato la produzione di piccoli rifiuti, come le mascherine, che spesso vengono disperse nell’ambiente e non smaltite correttamente”.

#Iolabuttolì ha il pregio di “sensibilizzare i cittadini in modo semplice e intuitivo: il nostro obiettivo è diffondere il messaggio in maniera facile e capillare, in modo che il maggior numero di persone possibile possa convincersi ad adottare nuovi stili di vita, in linea con le nuove esigenze ambientali. Tutta la Terra è la nostra casa, siamo tutti parte di un unico condominio e non servono gesti eclatanti per garantire un domani davvero sostenibile, basta che ognuno faccia la propria parte. Come JTI Italia crediamo che la sostenibilità non sia solo intenzione, ma un obiettivo concreto da perseguire giorno dopo giorno, un passo alla volta”.

#IOLABUTTOLÌ: “SAVE THE PLANET” SI DICE “OTTIMISTA PER UN FUTURO SOSTENIBILE”

Frasi a cui hanno fatto eco quelle di Elena Stoppioni, presidente di Save The Planet, afferma: “È un grande piacere essere arrivati a questo punto con la campagna #Iolabuttolì. Siamo partiti da zero e, in pochissimo tempo, insieme a JTI Italia siamo riusciti ad arrivare a milioni di persone con il nostro messaggio di sensibilizzazione. Il nuovo video diffuso sui social, che speriamo raggiunga il record di visualizzazioni come il precedente, è solo una parte di una campagna che ci ha visto, con JTI, sviluppare tante altre iniziative, come la realizzazione di un manifesto anti-littering, una survey sul tema e molto altro”.

Come Save The Planet “siamo quotidianamente impegnati nel raccontare la sostenibilità e quando realtà istituzionali come il Ministero per la Transizione Ecologica e aziende come JTI Italia riconoscono il valore di queste azioni e ci danno fiducia, non possiamo che essere ottimisti per un futuro sempre più sostenibile”.



