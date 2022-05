Iolanta Miroshnikova, moglie Antonio Caprarica/ Conquistò il principe Filippo

Iolanta Miroshnikova: la pianista greco-russa moglie del giornalista Antonio Caprarica

La pianista greco-russa Iolanta Miroshnikova è la moglie di Antonio Caprarica. I due si sono conosciuti durante una serata all’ambasciata italiana di Mosca. La coppia trascorre gran parte dell’anno a Lugano, dove hanno una casa da più di 15 anni: “Questa città è uno dei luoghi che frequentiamo, alternandolo a Londra e, in estate, al mare di Puglia, dove sono di casa essendo nato a Lecce. Lugano è un posto meraviglioso dove appartarsi per scrivere, per riflettere, per riposare e ha il vantaggio di essere vicino all’Italia, dove mi reco ancora spesso per svolgere la mia attività giornalistica”, ha detto qualche anno fa Caprarica intervista da Cooperazione. Anche se i coniugi Caprarica viaggiano ancora molto: “Per noi la vita è il viaggio, e sappiamo bene che la nostra casa vera, forse, è l’aeroporto”, ha ammesso su Swiss Info.

Progeria o sindrome di Hutchinson-Gilford, malattia Sammy Basso/ Sintomi e cura

Iolanta Miroshnikova: la pianista greco-russa moglie del giornalista Antonio Caprarica

Lo scorso anno, dopo la morte del principe Filippo di Edimburgo, Antonio Caprarica ha svelato un simpatico aneddoto sul principe consorte della Regina Elisabetta e su sua moglie Iolanta Miroshnikova. “Era un uomo di grande cultura e di infiniti argomenti, più di quanto ne avesse la Regina”, ha detto il giornalista, grande conoscitore della monarchia inglese, in un’intervista su Fanpage.it. Caprarica ha poi ricordato il primo incontro con il Principe Filippo, in occasione della cena che si tenne a Buckingham Palace in onore dell’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi: “Ci fu una lunghissima chiacchierata dopo la cena. Quando scoprì che mia moglie era come lui di origini greche, attaccò un bottone che non finiva più. Io ero un po’ geloso conoscendo la sua fama di rubacuori e quando vidi che la conversazione si trascinava un po’ troppo a lungo, cominciammo una lunga chiacchierata piacevolissima”. E ha concluso: “Con Filippo si poteva parlare liberamente di tutto, a differenza di Elisabetta che ha sempre avuto davvero pochi argomenti”.

LEGGI ANCHE:

Antonio Caprarica, chi è/ Storico inviato a Londra, appassionato della royal familySABRINA EFIONAYI, CHI È/ La scrittrice: "Le mie due mamme tra Italia e Nigeria"

© RIPRODUZIONE RISERVATA