iomitesto, Comune di Bergamo sostiene campagna/ “Gli esami fanno andare avanti”

Il Comune di Bergamo aderisce a #iomitesto, la campagna di comunicazione lanciata da Italiaonline. La sostiene per sensibilizzare sull’importanza dei test diagnostici per scoprire se si è positivi al coronavirus. Di conseguenza, dalle prossime settimane compariranno sui canali di comunicazione del Comune guidato dal sindaco Giorgio Gori i contenuti realizzati da IOL Agency Services, con lo spunto creativo della società Altrimedia e il patrocinio di FismeLab. Il sostegno da parte del Comune di Bergamo è particolarmente significativo, considerando l’impatto che ha avuto la pandemia di Covid-19 sul territorio. Infatti, dopo la prima fase dell’emergenza della primavera scorsa, Bergamo vuole affrontare con responsabilità la fase di convivenza con il coronavirus. L’Amministrazione comunale nei mesi estivi ha offerto 25mila test sierologici gratuiti ai propri concittadini, ma sono stati anche messi a punto degli strumenti di monitoraggio a distanza. Nei giorni scorsi, ad esempio, è stata riattivata la web app Oggicomestai.it per verificare in tempo reale la presenza di sintomi di Covid su tutto il territorio provinciale.

COMUNE DI BERGAMO SOSTIENE LA CAMPAGNA #IOMITESTO

Il Comune di Bergamo, però, ha deciso di non fermarsi a queste risposte concrete. Ora sostiene anche la campagna #iomitesto. Non c’è alcuna menzione o riferimento ad aziende e prodotti. Il fulcro è nel messaggio, sempre più importante: bisogna sottoporsi ai test. Peraltro, si è scelto di puntare un “Gli esami non finiscono mai, ma ci fanno andare avanti”. È comprensibile la seccatura, il fastidio, ma anche l’ansia e la paura, nel sottoporsi ad un esame clinico. Sono sentimenti che emergono ad ogni esame che si affronta nella propria vita, non necessariamente medico. Capita, ad esempio, con gli esami scolastici, col test per la patente, nei colloqui di lavoro e nelle sfide sportive. Ma ogni esame è anche un’occasione per andare avanti nella vita, da qui il claim scelto per la campagna #iomitesto. Testarsi poi in questo caso è importante a prescindere dal risultato, perché permette di continuare a combattere il coronavirus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA