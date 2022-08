iOS 15.6.1 Apple/ Finalmente addio alle due vulnerabilità, i dettagli

Finalmente è arrivato l’aggiornamento che tutti stavano aspettando: iOS 15.6.1 di Apple. Per tutti i fan del marchio dell’azienda di Cupertino, le ultime ore sono state ricche di novità. L’azienda ha rilasciato dei nuovi aggiornamenti per iOS, iPadOS, MacOS e WatchOS.

Iniziamo dall’aggiornamento del sistema operativo iOS 15.6.1 che garantisce maggiore sicurezza del dispositivo. Come c’è scritto dal menù stesso “importanti miglioramenti alla sicurezza“, ma cosa nello specifico? Scopriamole insieme.

Nuovo iPhone quando esce/ Apple punta su una specifica data, i dettagli

iOS 15.6.1 Apple: le due vulnerabilità saranno solo un ricordo

Come detto poco fa è finalemnte arrivato iOS 15.6.1 di Apple. L’azienda stessa infatti, ha anche aggiornato la pagina dedicata alla sicurezza del dispositivo, fornendo maggiori dettagli. Infatti quanto si legge dal sito ufficiale, è possibile vedere che “iOS 15.6.1 risolve due pericolose vulnerabilità“.

Windows 11 notifiche live/ Funzione per migliorare la user experience, come ottenerla

Queste due vulnerabilità erano in grado di colpire tutti gli iPad e gli iPhone che avevano installato la versione precedente del sistema operativo. Stiamo parlando di Kernel e WebKit.

La prima vulnerabilità (Kernel) è indicata con CVE-2022-32894, viene solitamente sfruttata per avviare il processo di malware con i privilegi di kernel. Quindi in questo modo consentirà ai malintenzonati di prendere il controllo del dispositivo da remoto.

La seconda vulnerabilità (WebKit), indicata con CVE-2022-32893, può essere utilizzata quando l’utente entra in un sito non sicuro attraverso il browser Safari oppure un’app che utilizza WebKit per visualizzare il contenuto, come per esempio le email. Adesso siamo felici di comunicarvi che le due vulnerabilità sono solamente un brutto ricordo.

DAZN, come chiedere rimborso per disservizi: modulo/ Si riavrà 25% del canone mensile

Per eseguire il nuovo aggiornamento sull’iPad e/o iPhone, è necessario andare su Impostazioni – Generali – Aggiornamento Software.

Ricordiamo che l’aggiornamento è disponibile per:

iOS 15.6.1 : iPhone 6S e successivi;

: iPhone 6S e successivi; iPadOS 15.6.1 : iPad Pro, iPad Air 2 e succesivi, iPad (quinta generazione) e successivi, iPad mini 4 e successivi, iPod touch (settima generazione);

: iPad Pro, iPad Air 2 e succesivi, iPad (quinta generazione) e successivi, iPad mini 4 e successivi, iPod touch (settima generazione); MacOS Monterey 12.5.1.

macOS Monterey 12.5.1 ha la stessa funzione di iOS 15.6.1, risolve le due vulnerabilità di Kernel e WebKit, quindi anche qui è assolutamente consigliato effettuare l’update. Per quanto riguarda WatchOS 8.7.1 risolve il riavvio continuo di Apple Watch Series 3 che portava agli utenti quando lo tenevano al polso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA