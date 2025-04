iOS 18.4 con Apple Intelligence è disponibile da qualche ore a questa parte in Italia. Si tratta del nuovo aggiornamento del sistema operativo della Mela che introduce per la prima volta nel nostro Paese l’intelligenza artificiale dedicata. L’update riguarda non soltanto gli iPhone ma anche i tablet iPad e i computer Mac, di conseguenza parliamo di un rilascio importante, tra l’altro disponibile non soltanto in lingua italiana ma anche in Francese, spagnolo, portoghese, tedesco e molte altre ancora.

Si tratta di un evento quasi storico tenendo conto che mai fino ad ora gli utenti italiani ed europei avevano potuto aver accesso ad iOS 18.4 e ad Apple Intelligence, di conseguenza da qualche ora a questa parte è possibile sfruttare tutti gli strumenti inediti legati all’IA della Mela, come ad esempio quelli per la scrittura, per l’elaborazione delle foto, e molti altri ancora. Ma vediamo alcune delle principali novità introdotte, a cominciare dalla possibilità di realizzare importanti modifiche ai testi, come ad esempio la riscrittura o il riassunto, direttamente nelle applicazioni Note, Pages, Messaggi e Mail. Ad esempio, opzionando Riscrivi, il testo verrà riscritto e si potranno scegliere le versioni che preferiamo.

IOS 18.4 CON APPLE INTELLIGENCE: LE PRINCIPALI FUNZIONI INTRODOTTE

Con il Rivedi, invece, verrà eseguita una correzione, mentre il Riassumi trasformerà il nostro testo in paragrafi ma anche tabelle, liste o elenchi puntati. Splendida la funzione “Bacchetta immagini” per l’app Note, che permette di trasformare i nostri testi in immagini. Novità previste anche nell’app Foto, come ad esempio la possibilità di eliminare oggetti o persone indesiderate da determinati scatti, mentre con la funzione Ricordi si può dare vita ad un video partendo da delle descrizioni testuali.

Image Playground è una delle principali novità di iOS 18.4 e Apple Intelligence, visto che potremo generare delle immagini partendo da degli spunti testuali ma anche visivi, scegliendo fra tre possibili stili di foto. Novità sono riservate anche alle emoji grazie a Genmonji, appunto un generatore di emoji partendo da un input fornito dall’utente, anche attraverso le foto presenti nel nostro archivio.

IOS 18.4 CON APPLE INTELLIGENCE: LE NOVITÀ PER LE EMAIL, SIRI E CHATGPT

Per quanto riguarda le email, invece, sarà possibile ora individuare con più facilità i messaggi prioritari ricevuti, e rispondere in maniera rapida a seconda del contenuto, risposte che verranno suggerite dalla stessa Apple Intelligence. L’update di iOs 18.4 con Apple Intelligence non poteva escludere Siri, con modifiche sia a livello visivo che di funzioni. Lo storico assistente vocale di Apple sarà ora in grado di riconoscere meglio le richieste dell’utente, e nel contempo si potrà richiamare in maniera ancora più semplice.

Sempre tramite Siri è possibile attivare l’integrazione con ChatGPT, e grazie a questo connubio si potranno generare testi, immagini, ricevere risposte e fare domande. Ricordiamo che questo update è riservato solamente a coloro che sono in possesso di iPhone 15 Pro e Pro Max, nonché della famiglia di iPhone 16.