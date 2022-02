IP MAN 4: THE FINALE/ L’ultimo atto di una saga leggendaria

Una saga di grande fascino e verve, in grado di creare un microcosmo immaginario, giunta alla conclusione nel migliore dei modi: parliamo di Ip Man 4 – The Finale, diretto da Wilson Yip e disponibile in Dvd, Blu Ray e On Demand ed. CG/Tucker. Nel cast Donnie Yen, Scott Adkins, Kwok-Kwan Chan, Chris Collins, Vanness Wu, Jim Liu Kent Cheng, Yue Wu, Mark Strange, Grace Englert, Steven Dasz.

SINOSSI IP MAN 4: THE FINALE – 1964. Ip Man riceve un invito dal suo ex allievo, Bruce Lee, per assistere ad una esibizione di arti marziali negli Stati Uniti. Inizialmente declina, ma poi capisce che è un’opportunità per far studiare il figlio oltreoceano, e decide di partire. Scopre purtroppo di avere un cancro in uno stato avanzato, e decide di accellerare i tempi del trasferimento a San Francisco, chiedendo una lettera di raccomandazione per il figlio. Ma la comunità di Chinatown lo accoglie con ostilità…

Non c’è una grandissima trama in Ip Man 4: The Finale, ma questo non rappresenta un limite. La narrazione è fluida e spettacolare, con un grandissimo lavoro sull’immagine cinematografica, con sequenze di combattimento a dir poco sbalorditive. I colori della fotografia ammaliano lo spettatore, con un design ricercato e mai forzato. Yip “riassume” tutti i film precedenti e sforna un prodotto completo – tra dramma domestico e scazzotate – affrontando finalmente la “questione” Bruce Lee. Il messaggio di fondo è straordinario: combattere contro le ingiustizie, di ogni tipo. L’epilogo è meraviglioso, grazie ad una atmosfera epica che travolge e lascia senza respiro: Ip Man 4 – The Finale non poteva chiudersi meglio.

Ip Man 4: The Finale è disponibile in Dvd, Blu Ray e On Demand ed. CG/Tucker

