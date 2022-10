iPad e iPad Pro 2022: Apple cala il sipario/ Prestazioni mostruose e prezzi in salita

Apple ha presentato ufficialmente nella giornata di ieri i nuovi iPad e i nuovi iPad Pro 2022, il tablet della Mela leader da anni del mercato. Grandi novità per i nuovi dispositivi di Cupertino, a cominciare dal modello più evoluto, appunto il Pro, disponibile in due varianti, leggasi da 11 e 12.9 pollici, così come il modello precedente, ma dotato del nuovo potentissimo chip Apple Silicon M2, già montato sugli ultimi MacBook. Grazie al nuovo SoC dedicato, gli iPad Pro guadagnano il 15 per cento in quanto a CPU e fino al 35% per quanto riguarda invece la GPU, rendendo di fatti i nuovi tablet della Mela dei prodotti super avanzati.

Ma le novità non finiscono qui visto che Cupertino ha migliorato anche il supporto ad Apple Pencil, che ora viene rilevata già ad una distanza di 12 millimetri dalla schermo, e ciò renderà il lavoro decisamente più preciso. Per quanto riguarda le disponibilità e i prezzi, ovviamente i nuovi iPad Pro non saranno alla portata di tutti, visto che saranno disponibili dal 26 ottobre prossimo a partire da 1.069 euro, il modello Wi-Fi da 11 pollici con storage da 128 gigabyte, arrivando fino ai 2.649 euro per il modello da 11 pollici Wi-Fi + Cellular da 2 terabyte.

IPAD E IPAD PRO 2022: ARRIVA LA PRESA USB-C

Il prezzo più alto riguarderà comunque il modello da 12.9 pollici, Wi-Fi + Cellular da 2 TB, ben 3.044 euro (i colori disponibili il grigio siderale e l’argento). Per quanto riguarda invece il nuovo iPad standard, anche in questo caso non mancano le novità, a cominciare dal chip Apple A14 Bionic, e uno schermo che cresce fino a 10.9 pollici, un display Liquid Retina con risoluzione 2360×1640.

Le cornici sono state ridotte rispetto al passato, di conseguenza è stato rimosso il Touch ID dalla posizione classica e spostato nel tasto superiore. E’ presente la porta USB-C e la compatibilità con Apple Pencil. Anche in questo caso il nuovo iPad sarà disponibile dal 26 ottobre 2022 nei colori blu, rosa, argento e giallo. I prezzi variano dai 589 euro ai 989 euro a seconda di tipo di connessione e di storage.

