Ipermenorrea, malattia Barbara De Rossi/ “Gli ormoni per 7 anni e 15 chili in più”

Barbara De Rossi ha sofferto per molti anni di ipermenorrea, un’alterazione del ciclo mestruale. Dopo la nascita della figlia Martina, avvenuta nel 1995, l’attrice ha iniziato ad avere dei problemi: “Mese dopo mese, le mestruazioni duravano sempre di più, abbondanti, dolorose. Quelle emorragie mensili mi provocavano anche un grande indebolimento fisico”, ha raccontato a Ok Salute nel 2013. L’attrice ha così iniziato una cura ormonale a base di progesterone: “Io quell’ormone l’ho assunto per sette anni. Durante i quali, effettivamente, il flusso si è normalizzato. Purtroppo, l’effetto collaterale è stato l’aumento di peso: due chili all’anno, per un totale di quasi 15 chili”. L’alternativa alla cura ormonale sarebbe stata l’asportazione dell’utero, per questo motivo l’attrice non si è preoccupata dei chili di troppo.

Barbara De Rossi: la malattia e i chili in più

“Non venivo più chiamata per recitare in ruoli di donna sexy e intrigante, ma il lavoro non è mai mancato”, ha detto Barbara De Rossi che in quel periodo interpretava la moglie di Massimo Boldi nella serie tv “Un ciclone in famiglia”. Dopo 7 anni e 15 chili in più, Barbara De Rossi non si sentiva più a suo agio con il proprio corpo e ha deciso di interrompere la cura ormonale, che aveva regolarizzato il ciclo: “Ormai erano passati sette anni e adesso ero pronta anche a rischiare l’intervento pur di mettere fine al sovrappeso. In quell’estate del 2009 ho smesso da un giorno all’altro di assumere il progesterone e la perdita di peso è stata immediata”. L’attrice si è fatta aiutare da un nutrizionista che l’ha indirizzata verso un regime alimentare equilibrato. Grazie anche alla sua partecipazione a Ballando con le stelle di Milly Carlucci nel 2010, in poco tempo l’attrice ha ritrovato la sua taglia 42.



© RIPRODUZIONE RISERVATA