iPhone 11 già in saldo/ Prezzo giù dopo il lancio del 12: quale conviene acquistare?

A seguito della presentazione dell’atteso iPhone 12 di Apple, fra le ricerche di Google è schizzato alle stelle l’iPhone 11. Perchè direte voi? La prima risposta che ci viene in mente è che molti approfitteranno appunto dell’arrivo del nuovo smartphone della casa di Cupertino, per acquistare il suo predecessore, appunto l’iPhone 11, a prezzo di saldo. Ed in effetti, come previsto, l’azienda californiana ha immediatamente tagliato il buon “vecchio” 11, facendolo scivolare, come è giusto che sia, al di sotto del prezzo di vendita dell’iPhone 12 mini. In poche parole, chi volesse acquistare quest’oggi un 11 dovrà sborsare 719 euro, una cifra con uno sconto considerevole soltanto fino a poche settimane fa. Rimane fermo a 499 euro invece l’SE, il penultimo arrivato di casa Apple, nonché scende a 619 l’XR (acquistabile anche a meno tenendo conto delle offerte dell’Amazon Prime Day 2020). Rimanendo in tema prezzi, serviranno invece 839 euro per acquistare l’iPhone 12 mini, e via via fino ad arrivare ai 1289 euro per il Pro Max.

IPHONE 11 O 12: QUALE SCEGLIERE?

Un’altra risposta alla folta ricerca della parola chiave iPhone 11 su Google, la si deve probabilmente al fatto che gli utenti stanno cercando di confrontare le caratteristiche fra appunto l’iPhone 11 e il suo successore presentato ieri. Le differenze non sono così marcate, tralasciando che esteticamente il 12 è più squadrato e strizza l’occhio al vecchio 5. La grande novità di Apple è che i nuovi iPhone supporteranno le reti 5G, cosa che invece non fa l’11, ed inoltre, negli ultimi melafonini, sono presenti i nuovi processori A14-Bionic, che garantiscono prestazioni superiori addirittura del 40% rispetto all’A-13. Altra diversità sta nel fatto che il modello da 64 GB non esiste più, partendo da 128, ed inoltre l’iPhone 12 è più grande dell’11 (6.7 pollici contro i 6.5 dell’11, l’iPhone più grande di sempre). Fra le novità più marcate la presenza del sensore LiDAR, già visto sugli iPad Pro e che permette di scattare foto decisamente migliori, mentre per il resto si tratta di piccolezze. A voi quindi la scelta: meglio acquistare il nuovo iPhone 12, oppure, puntare sull’iPhone 11 in saldo per poi magari assicurarsi il 13 fra un anno?



