iPhone 12 disponibile da oggi/ Modello con display 6.1” in vendita da 939 euro

E’ finita finalmente l’attesa. Da oggi, venerdì 23 ottobre, sarà disponibile il nuovissimo iPhone 12, l’ultimo smartphone di casa Apple, presentato pochi giorni fa. Per acquistarlo avrete sostanzialmente due modi: recarvi fisicamente nel negozio, oppure, acquistarlo online. Nel primo caso vi basterà recarvi in uno degli store Apple sparsi per l’Italia, o in una catena di elettronica. Nel secondo caso, invece, troverete iPhone 12 nei vari siti di e-commerce e anche nel sito ufficiale. La grande novità è che potrete acquistare il nuovo smartphone a rate direttamente dal sito Apple. Il prezzo previsto è di 939 euro (per la versione “base”), ma con la formula rateizzata potrete portarlo a casa a 39.12 euro al mese. Cinque invece i colori disponibili al lancio, a cominciare da uno splendido Blu, colorazione decisamente “nuova” per un iPhone, passando per il classico bianco, il nero, il verde e il rosso. Acquistandolo di coloro rosso, inoltre “aiuterai direttamente il Global Fund – si legge sul sito Apple – a combattere il COVID‑19”.

IPHONE 12 IN VENDITA DA OGGI: 1.109 EURO PER IL MODELLO 256 GB

Il prezzo per iPhone 12, parte dai 939 euro per la versione a 64 gigabyte, passa dai 989 (41.20 al mese) del 128, e infine arriva ai 1.109 (46.20 al mese) per quella da 256 gigabyte. Inoltre, si potrà acquistare iPhone 12 in sconto, dando in permuta il vostro vecchio iPhone. Molto dipenderà ovviamente da quale modello di melafonino volete “dare dentro”, e più sarà recente e tenuto bene, e più lo sconto sull’acquisto sarà elevato. Ad esempio, qualora voleste permutare il vostro iPhone 11 Pro Max da 512 gigabye, potrete ottenere fino a 700 euro di sconto, pagando di conseguenza il 12 in versione base solamente 239 euro. Per fare la permuta è molto semplice: una volta acquistato l’iPhone 12, viene spedito a casa dell’acquirente un kit di permuta e un’email con le istruzioni da seguire; dopo di che entro 14 giorni bisognerà spedire il vecchio iPhone e nel giro di breve tempo dovrebbe essere “rimborsato”. Ricordiamo infine che da oggi sarà disponibile solamente l’iPhone 12 con display da 6.1 pollici, mentre per il “mini” bisognerà attendere il prossimo 6 novembre.



