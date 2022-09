iPhone 14, come funziona il display ‘always on’/ Novità, widget, notifiche e colori

Mancano solo 24 ore al keynote di casa Apple, l’attesissimo evento in cui verranno mostrati gli iPhone 14 e il nuovo Apple Watch 8. A poche ore dal grande show, si moltiplicano le indiscrezioni e fra le più gettonate vi è senza dubbio quello che riguarderà una nuova funzionalità del melafonino numero 14, ovvero, lo schermo “always on”, sempre attivo. A riguardo, fra le ultime notizie riportate da Hwupgrade.it, citando un misterioso utente nel forum di Macrumors, viene segnalato come l’azienda di Cupertino renderà lo sfondo dello schermo completamente oscurato quando il display sarà appunto nella modalità sempre attiva, mentre ciò che sarà in primo piano verrà comunque attenuato, sia per quanto riguarda i colori quanto la luminosità.

Cina, esercito testa radar 3d e cani robot/ Video, pronta per guerra tecnologica?

Inoltre, i contenuti e la grafica in primo piano saranno evidenziati con “punti salienti di colore – scrive Hwupgrade.it a riguardo – e della funzionalità a seconda della personalizzazione dell’utente”. I widget saranno visibili quando lo schermo sarà in modalità always on, ma toccherà ad iOS 16 attivarli ad intervalli impostati, impercettibili per l’utente, di modo da prevenire eventuali problemi agli OLED.

God of War Ragnarok con Rick and Morty/ Video, nuovo folle trailer per il gioco Sony

IPHONE 14, DISPLAY ALWAYS ON: ATTESO L’AGGIORNAMENTO DI IOS SUBITO DOPO IL LANCIO

Viene inoltre specificato che gli elementi visivi principali del display potranno essere personalizzati dall’utente: toccherà allo stesso decidere quindi cosa mostrare in primo piano o meno. Per quanto riguarda le notifiche, invece, queste si comporteranno come già avviene normalmente nella schermata di blocco, e saranno visualizzate nella parte inferiore del display e visibili per 10 secondi.

Quando poi l’utente passerà dalla modalità “always on” a quella tradizionale, a quel punto le notifiche compariranno dal basso, in base all’impostazione definita dall’utente. Apple, infine, potrebbe inoltre permettere agli utenti di abilitare un contatore delle notifiche nella parte inferiore dello schermo always on. Tutte queste novità, che ricordiamo riguarderanno l’iPhone 14 nella sua versione Pro, potrebbero essere rilasciate da Apple con l’aggiornamento iOS 16.0.1 o iOS 16.1, in arrivo dopo il lancio.

Da Fifa 23 a Hogwarts Legacy/ Tutti i videogiochi più attesi in uscita: le date

© RIPRODUZIONE RISERVATA