IPhone 14 data di uscita/ Seri rischi e ritardi: cosa sta succedendo

L’uscita dell’iPhone 14 è ormai quasi alle porte, e come ogni anno, si aspetta con ansia l’uscita del nuovo modello di casa Apple per scoprire tutte le migliorie e le nuove funzionalità. Quest’anno però, alcuni leaker, hanno messo in evidenza alcuni guai del nuovo iPhone per la produzione.

Stiamo parlando di problemi per la fornitura per tutti i nuovi modelli. Di tutto questo però, sembra che un famoso analista ed esperto del mondo Apple, Ming-Chi Kuo, non sia d’accordo. Entriamo nel dettaglio!

Gadget tech per la spiaggia/ Cinque prodotti da aver con se al mare e in vacanza

iPhone 14 e la data di uscita: problemi in arrivo? Le parole di Kuo

L’uscita del nuovo modello iPhone, come spiegato da Kuo, ha riscontrato problemi per quanto riguarda gli schermi. In questa nuova edizione saranno forniti da LG e l’azienda stessa ha confermato di avere problemi (solo inizialmente) per quanto riguarda la produzione di quest’ultimi.

Twitter-Elon Musk, processo al via a ottobre/ Social vs patron Tesla “E' sabotaggio"

Per risolvere la mancata produzione, Apple, ha deciso di colmare questa assenza grazie a Samsung Display e BOE che sostituireanno gli schermi LG per la fase iniziale, in modo tale che al lancio non ci siano problemi di scarsità di modelli e soddisfare così tutti gli utenti.

Sembra che la crisi in casa Apple non sia finita. Un altro problema riguarderebbe per le memorie LPDDR5 (prodotte dal colosso sud coreano Samsung). Sotto questo punto di vista Kuo esprime:

“Samsung sarà praticamente la fornitrice unica per il terzo trimestre del 2022 e dovrebbe riuscire a stare al passo con la domanda di chip per iPhone 14. Micron e SK Hynix, invece, inizieranno la produzione più tardi, nel quarto trimestre del 2022”.

Liliana Segre chiede legge contro crimini d'odio/ "E vanno regolamentati i social"

Per concludere, sembra che la crisi Apple per l’uscita di iPhone 14 non sia da sottovalutare, ma comunque l’azienda afferma che non si ripeterà quanto successo nei suoi precedessori di iPhone 12 e 13. Le scorte in magazzino saranno sufficienti per soddisfare tutti gli appassionati della mela di Cupertino ed è questo che rassicura tutti gli utenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA