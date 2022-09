iPhone 14, pre-order al via/ Dove acquistarlo: link, disponibilità e prezzi

E’ finalmente disponibile al pre-order il nuovo iPhone 14, l’ultimo smartphone di casa Apple presentato ufficialmente lo scorso 7 settembre durante l’evento Far Out. Da qualche ora a questa parte, è quindi possibile pre-ordinare il nuovo melafonino, in attesa che uscirà ufficialmente il prossimo 16 settembre. Quattro i modelli in vendita di iPhone 14, a cominciare dallo standard con display da 6.1 pollici e il Plus invece con display da 6.7 pollici. Presenti inoltre il Pro, sempre con display da 6.1 pollici, e il Pro Max, il top di gamma con display da 6.7 pollici. Per quanto riguarda i prezzi, invece, l’iPhone 14 parte da 1.029 euro, mentre il Pro parte da 1.339 euro, con il Pro Max da 1.489.

Le colorazioni sono diverse, in quanto troveremo blu, villa, mezzanotte, galassia e product red per i primi due modelli, e viola scuro, oro, argento e nero siderale per i Pro. Per quanto riguarda le caratteristiche principali, invece, il melafonino numero 14 monta un SoC dedicato Apple A15 Bionic con GPU penta-core, con Display Super Retina XDR 6,1″ OLED, 2.532 x 1.1270 pixel, 460 ppi, 60 Hz, HDR, e una ram da 4 giga con tagli di storage 128/256/512 GB. Il 14 Plus, invece, monterà un Display Super Retina XDR 6,7″ OLED, 1.284 x 2.778 pixel, 458 ppi, 60 Hz, HDR, mentre le altre caratteristiche principali rimarranno sostanzialmente le stesse.

IPHONE 14 DISPONIBILE AL PRE-ORDER: DOVE ACQUISTARLO? AMAZON O APPLE

Per quanto riguarda invece iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, il display sarà un Super Retina XDR 6,1″ OLED 2556×1179, 460ppi per il Pro, e un Super Retina XDR 6,7″ OLED 2796×1290, 460ppi per il Pro Max. Il chip, per entrambi, sarà invece un A16 Bionic | 6-core (2x performance, 4x efficienza), GPU 5-core, Neural Engine 16-core, mentre i tagli di memoria, andranno dai 128 fino al terabyte, taglio quest’ultimo non presente in iPhone 14 e iPhone 14 Plus.

Infine veniamo ai link e alle disponibilità. Chi volesse può acquistare iPhone 14 tramite Amazon o eventualmente sul sito ufficiale di Apple. Nel caso voleste sfruttare il portale di Jeff Bezos, questo è il link dove trovare tutti i vari modelli, mentre, nel caso voleste utilizzare il sito Apple, qui trovate tutte le info. Sia Amazon quanto Apple permettono un acquisto rateizzato a costo zero.

