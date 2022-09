iPhone 14 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max/ Quale batteria è migliore? I risultati

E’ oggi il grande giorno di iPhone 14. Il nuovo telefonino di Apple verrà infatti commercializzato proprio in queste ore, venerdì 16 settembre 2022, facendo la gioia dei moltissimi che non vedono l’ora di mettere le mani sullo splendido melafonino. Il device è stato presentato lo scorso sette settembre da Apple, e in questi nove giorni è stato decisamente analizzato e studiato, a cominciare dalla batteria, una delle note dolenti, tipicamente, dei telefoni. Tom’s Guide, a riguardo, ha fatto una comparazione fra la batteria del modello iPhone 14 Pro Max e quella del 13 Pro Max, cercando di capire quale delle due sia la migliore: ecco quello che è emerso. La batteria del nuovo iPhone è durata 14 ore e 42 minuti in media con una singola carica completa, mentre quella del 13 “solo” 12 ore e 16 minuti. iPhone 14 Pro Max si colloca quindi al secondo posto assoluto fra gli smartphone, dietro solo all’Asus Rog Phone 6 Pro (15 ore e 30 minuti).

iPhone 14 Pro Max ha consumato il 30 per cento della batteria in cinque ore, scaricando app, ascoltando musica, e visionando foto e video. “L’iPhone 14 Pro Max – spiega Tom’s Guide – è andato abbastanza bene in termini di resistenza. Dopo averlo caricato vicino al 90% e quindi aver utilizzato il telefono dalle 13:00 alle 18:00 per scaricare app, riprodurre musica e scattare foto e video, la batteria del telefono è scesa solo al 60%”. In merito invece ai tempi di ricarica, iPhone 14 Pro Max ci ha messo 30 minuti per caricarsi al 42 per cento, anche se Apple spiegava che per il 50% di batteria bastavano meno di 30 minuti.

IPHONE 14 PRO MAX VS 13 PRO MAX, LA SFIDA DELLA BATTERIA: “IN 30 MIN RICARICATO IL 42%…”

“L’iPhone 14 Pro Max – aggiunge ancora Tom’s Guide – ha una velocità di ricarica di 20 W, quindi ci sono telefoni con ricarica più veloce. Caricando un iPhone 14 Pro Max scarico, siamo arrivati ​​solo al 42% in 30 minuti, mentre Apple afferma che puoi raggiungere il 50%. In confronto, il Galaxy S22 Ultra ha raggiunto il 58% in 30 minuti con il suo caricabatterie da 25 W e OnePlus 10 Pro ha raggiunto il 93% in 30 minuti e il 55% in 15 minuti, beneficiando di velocità di ricarica di 65 W”.

In ogni caso si tratta di un risultato molto interessante, che come detto sopra, fa dell’iPhone 14 Pro uno dei migliori in quanto a batteria. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che iPhone 14 Pro Max è acquistabile da questo link Amazon al prezzo di 1.989 euro (storage da 1 Tb). Per l’iPhone 13 Pro Max da 256Gb, invece, vi bastano 1.357 euro: lo trovate a questo link.











