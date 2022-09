iPhone 14 Pro/ Rivoluzione fotografica: 48 MP e peso triplicato. Attenzione ai GB

iPhone 14 pro, le foto da 48 MP pesano tre volte di più. Tra le caratteristiche dei nuovi modelli iPhone 14 e iPhone 14 pro Max, c’è la fotocamera da 48 megapixel è dotata si un ricercato sensore chiamato quad-pixel che ha detta di apple migliora sensibilmente la qualità delle foto scattate con poca luce.

Le immagini da 48 Mp sono sicuramente le migliori, ma la memorizzazione di queste richiede molto più spazio di archiviazione.

Risulta sottointeso che un filmato ottenuto con i sensore quad-pixel occupa molto più spazio di archiviazione ed è un fattore importantissimo da tenere in considerazione se si usa il telefono per scattare molte foto.

iPhone 14 pro: quanti GB sono migliori

L’iPhone 14 pro, iPhone 14 pro Max sono proposti nei colori argento, viola scuro, oro e nero siderale, e con tagli di memoria da 128GB, 256GB, 512GB e anche 1 TB.

Se la vostra idea è quella di archiviare molte foto, è meglio scartare sin dall’inizio l’opzione da 128GB : bisogna tenere in considerazione che oltre allo spazio occupato dalle foto c’è da tenere in considerazione anche quello occupato da app e file vari come musica, documenti.

Per evitare problemi, è meglio prendere in considerazione modelli con tagli di memoria maggiore e se non lo si è già fatto e ben comprare un pacchetti iCloud o simile per archiviare documenti, foto o video senza occupare spazio sul dispositivo.

Nell’evento del 7 settembre sono stati presentati anche i nuovi modelli di Apple Watch Serie 8 e il nuovo modello SE economico. Come quasi ogni anno, anche nell’ultimo periodo l’azienda di Cupertino starebbe puntando ad una rivoluzione del comparto fotografico. Dunque maggior risoluzione ma anche più peso di dimensione dei file.

Suggeriamo di porre molta attenzione alla scelta che si vorrebbe fare, in quanto i GB soprattutto a fronte del nuovo spazio che verrà occupato dai file multimediali, potrebbero rientrare come fattore primario per l’acquisto.











