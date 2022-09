iPhone 14 satellite/ Apple lo lancerà in Italia: come funziona il servizio?

La grandissima casa produttrice Apple, sembra avere grandi progetti riguardo il servizio SOS di iPhone 14 via satellite. Durante la presentazione del 7 di settembre la multinazionale ha annunciato che il servizio per i messaggi di SOS sarà disponibile da novembre ma inizialmente sarà disponibile solo in Canada e negli Stati Uniti.

Interpellata già nelle scorse ore riguardo i progetti futuri, Apple h annunciato di volere già ampliare il programma del servizio in altri paesi europei entro la fine dell’anno.

iPhone 14 satellite: cosa aspettarsi

Se prendiamo alla lettera le dichiarazioni e gli annunci di Apple, starebbe a significare che Canada e Stati Uniti sarebbero solo i primi a ricevere il servizio dei messaggi di SOS via satellite di iPhone 14, tutti gli altri paesi potrebbero ottenerlo a partire da Dicembre. Ma non solo la casa produttrice ha anche annunciato che in altri paesi il servizio via satellite di iPhone 14 sarà supportato a partire dal 2023.

Fino a qui sembra risultare che la compagnia abbia ambiziosi progetti per quel che riguarda la connettività via satellite degli smartphone. La cosa infatti non sorprende dato che ci stava lavorando fin dallo scorso 2019 siglando un importante accordo di collaborazione con Global Star, società in cui Cupertino a investito oltre mezzo miliardo di dollari per assicurarsi bel l’85% dell’intera capacità della rete satellitare ad esclusivo supporto dei messaggi di emergenza di iPhone 14.

Il contratto, prevede anche che Apple investirà per costruire e lanciare nuovi satelliti.

Con questo nuovo lancio si profila un passaggio epocale , in quanto iPhone e Android non si collegheranno più alle reti cellullari terrestri, ma direttamente ovunque nel globo tramite satellite e reti di satellite. Questo per quanto sembra essere un futuro remoto ma a brevissimo le costellazioni satelliti permetteranno di collegarsi dove le reti cellullari terresti non possono arrivare.

