iPhone 14, tre accessori originali Apple da avere/ Dalla custodia MagSafe alle cuffie

Quali sono gli accessori originali Apple più desiderati per chi è un fortunato possessore di iPhone 14? Spulciando la rete e precisamente Amazon, abbiamo cercato di capire quali siano i gadget più venduti, e nel contempo, quelli in offerta, e abbiamo così potuto stilare un mini elenco di prodotti che potrebbero farvi senza dubbio comodo. Il primo accessori per iPhone 14 che abbiamo selezionato è la custodia MagSafe in silicone per il modello Pro, ovviamente in versione originale Apple. Si tratta di un prodotto che, come qualsiasi “aggeggio” a firma Cupertino, risulta essere ben fatto, con un’ottima finitura e resistente.

Il tutto ha un prezzo inoltre abbordabile, visto che la custodia per iPhone 14 Pro la si può acquistare a soli 39,00 euro in sconto: qui il link dove effettuare lo shopping Un altro gadget tech che non dovrebbe mai mancare a chi possiede un iPhone, è l’alimentatore MagSafe, ovvero, quel “disco piatto” su cui si appoggia sopra il telefonino, ricaricandolo senza collegarlo ad alcun cavo.

IPHONE 14, TRE ACCESSORI APPLE IN SCONTO: OCCHIO ALLE CUFFIE ‘OLD SCHOOL’

Si tratta di un dispositivo che potrete utilizzare non soltanto con il modello numero 14 di Melafonino, ma con tutti gli ultimi usciti, e il prezzo, anche in questo caso in sconto, è di 44.69 euro cliccando qui. Chiudiamo questo mini elenco dei migliori accessori originali Apple destinati al vostro nuovissimo iPhone 14, con delle cuffie per ascoltare la musica.

Se per caso siete un po’ old school, e alle AirPods senza fili preferite le vecchie cuffie con il filo, potreste pensare di portarvi a casa le EarPods, auricolari che si connettono al telefono tramite la porta Lightning. Anche in questo caso stiamo parlando di un prodotto compatibile con la maggior parte degli ultimi iPhone, e che potrete comprare ad un prezzo molto interessante, solamente 17 euro (con l’11 per cento di sconto), cliccando su questo link Amazon.

