iPhone 15, dal surriscaldamento al bug notturno/ Tutti i problemi del nuovo smartphone Apple

A poco più di un mese dalla presentazione ufficiale degli iPhone 15, l’ultimo melafonino di casa Apple è stato segnalato spesso e volentieri non per i record di vendite quanto per una serie di problemi. Quello più noto risulta essere quello del surriscaldamento per cui è stato anche reso disponibile un aggiornamento del sistema operativo iOS 17, anche se sembra che i problemi non siano ancora risolti.

Secondo quanto segnalato dal quotidiano Il Giornale, una serie di utenti stanno denunciando anche un problema che si chiama burn-in e che affligge lo schermo dell’iPhone 15, ovvero uno scolorimento anomalo e anche duraturo di alcune aree dello schermo. Il problema sarebbe comunque contenuto e non generalizzato, ma va ad aggiungersi ad altri piccoli problemi come lo scolorimento della scossa, ma anche la difficoltà di trasferire i dati da un melafonino precedente all’iPhone 15, quindi una segnalata lentezza nella riproduzione di animazioni, e le solite lamentele in merito alla durata della batteria.

IPHONE 15, TUTTI I PROBLEMI: COSA SUCCEDE APPLE?

C’è poi anche la questione del bug dello spegnimento notturno, ma sembrerebbe più derivante da iOS 17 in quanto riguardante anche altri iPhone recenti. Il Giornale ricorda come può capitare che su milioni di dispositivi ve ne sia qualcuno che esce di fabbrica con dei problemi, ma in questo caso stiamo parlando di problemi diversi e denunciati da una parte rappresentativa dei clienti dell’azienda di Cupertino.

Tra l’altro Apple è sempre stata esente da questi problemi, multinazionale famosa per l’affidabilità di tutti i suoi dispositivi, ma con l’iPhone 15 sembra che la storia stia leggermente cambiando. Secondo Il Giornale, “Un’azienda (Apple) che sostiene di produrre gli smartphone migliori (gli iPhone) non può e non deve commettere errori simili e non deve rilasciare sul mercato prodotti che tendono a dimostrarsi immaturi”. La speranza ovviamente è che tutti questi “fastidi” possano essere risolti da remoto il prima possibile.

