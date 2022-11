iPhone 15, design più ‘morbido’?/ Il nuovo modello potrebbe avere gli angoli smussati

Nelle ultime ore sono giunte nuove indiscrezioni in merito al prossimo melafonino, l’iPhone 15, quello che uscirà durante l’autunno dell’anno che verrà. Dopo tre versioni con gli angoli rigidi, la Apple starebbe pensando di dare vita ad un melafonino con gli angoli smussati, o almeno questo è quanto è spuntato sul web in questi giorni tramite alcuni render pubblicati in rete. Si tratterebbe quindi di un ritorno al passato per l’azienda di Cupertino, che sembra appunto pronta ad un cambio di design, come sottolineato in particolare dal noto leaker ShrimpApplePro, da sempre considerato una fonte attendibile tenendo conto che recentemente aveva svelato la potenza della Ram degli iPhone 14.

Gli angoli rigidi delle ultime generazioni di melafonino hanno ricevuto senza dubbio dei feedback positivi, tenendo conto anche del fatto che strizzavano l’occhio al caro buon iPhone 5, ma nel contempo avevano anche ricevuto delle critiche, dato che rendono un po’ più difficoltoso afferrare il telefono quando ad esempio lo stesso si trova su un appoggio piano. Ecco perchè Apple, fermo restando che stiamo sempre parlando di indiscrezioni, potrebbe decidere di cambiare in parte il design, e nel contempo anche il materiale della scocca, passando al titanio.

IPHONE 15, ANGOLI SMUSSATI E NON SOLO: ECCO CHE COSA ASPETTARCI

Altra possibilità novità per quanto riguarda gli iPhone 15, di cui si è rumoreggiato molto negli ultimi mesi, l’adozione su tutti i modelli della Dynamica Island con la conseguente eliminazione del notch. Inoltre, dovrebbe vedersi per la prima volta su un iPhone la porta per la ricarica usb al posto della lightning, di fatto bocciata dall’Unione Europea dopo la decisione di equiparare i caricabatterie per tutti i dispositivi.

Non ci dovrebbe essere il Touchid, neanche sotto il display, mentre, per quanto riguarda i nomi, è probabile che la gamma dovrebbe chiamarsi iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra. Infine, dovrebbe vedersi la tecnologia per lo schermo ProMotion 120 Hz, mentre batteria e fotocamera dovrebbero essere migliorate, come sempre del resto.

