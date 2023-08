iPhone 15, i modelli presentati a settembre saranno 6?/ Ecco cosa emerge dalla Beta di tvOS

Aumentano in maniera esponenziale i rumors inerenti il prossimo iPhone 15, il nuovo Melafonino che sarà presentato fra circa un mese, in occasione del classico keynote di settembre di Apple. Nelle ultime ore, come specificato dai colleghi di Hdblog.it, sarebbe emersa una interessa indiscrezione secondo cui l’azienda di Cupertino sarebbe intenzionata a presentare non i classici 4 iPhone, leggasi il modello standard, il plus, il Pro e il Pro Max, bensì 6 modelli, aggiungendone così due alla line up solita.

A spingere verso tale direzione sarebbero alcuni indizi emersi dalla quinta Beta di tvOS 17, che circola da qualche ora a questa parte: le prime quattro Beta contenevano dei riferimenti a ben sei diversi codici di modelli inediti collegati agli iPhone 15 e precisamente iPhone15,4 e iPhone15,5, che dovrebbero essere iPhone 15 e iPhone 15 Plus, quindi iPhone16,1 e iPhone16,2, che invece dovrebbero fare riferimento con ogni probabilità ad iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, e infine due misteriosi iPhone più piccoli leggasi iPhone14,1 e iPhone 14,9. Secondo li sviluppatore Michael Burkhardt, attraverso Twitter (X), si tratterebbe (con riferimento agli “iPhone14”), a dei modelli basati sul chip Apple A15 Bionic.

IPHONE 15, SEI MODELLI PRESENTATI A SETTEMBRE? ECCO DI COSA POTREBBE TRATTARSI

La Mela potrebbe decidere di convertire alla porta USB-C anche l’iPhone SE e un eventuale iPhone Mini, mandando così in pensione la famosa porta Lightning che è stata bocciata dall’Unione Europea. Così facendo non si genererebbe troppa confusione negli utenti che si troverebbero di fronte degli smartphone con una porta identica.

Si tratta di una teoria che potrebbe corrispondere al vero tenendo conto che vi sono ancora diversi iPhone in commercio con la lightning. Per correttezza di informazione va detto che al momento non vi è nulla di ufficiale ed inoltre non è da escludere che gli eventuali due “iPhone14” possano essere presentati in un secondo momento, lasciando al keynote di settembre la presentazione della classica line up composta da 4 iPhone 15.

