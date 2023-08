IPhone 15, il nuovo smartphone Apple/ Costi più elevati: ecco quando sarà presentato

Sale l’attesa per conoscere l’iPhone 15. Secondo le ultime indiscrezioni a disposizione, l’evento di presentazione sarà il 12 o il 13 settembre, ma non mancano le voci sull’ultimissimo modello di Smartphone di casa Apple. Come riportato da Repubblica, tra le novità più interessanti la nuova fotocamera periscopica e la capacità del nuovo chip A17 Bionic, senza dimenticare la versione in titanio. Previsto, inoltre, un nuovo modello top di gamma iPhone 15 Ultra, con tanto di pulsante “Action” dedicato a funzioni definibili.

Ma non è tutto. Come spiegato dagli esperti di EveryEye, uno dei principali argomenti di dibattito è il potenziale aumento di prezzo. Secondo fonti ben informate, il costo dell’iPhone 15 potrebbe influire sulle vendite a livello globale, tanto da spingere l’azienda guidata da Tim Cook ad adottare aspettative ridotte per la nuova serie di smartphone.

IPhone 15, il nuovo smartphone Apple

Secondo i rumors, la Apple avrebbe ordinato un numero di iPhone 15 inferiore rispetto alle precedenti proiezioni, così da restringere il margine di guadagno dei fornitori. Una scelta cautelativa, forse, tutta da confermare. Secondo quanto riportato dal sito di esperti, la gamma dovrebbe essere composta da quattro modelli: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (o Ultra). Previsto l’arrivo su tutti i dispositivi della Dynamic Island e l’adozione di porta USB Type-C. Il già citato chip A17 Bionic, invece, è previsto solo per i modelli iPhone 15 e iPhone 15 Plus. In vista del keynote di settembre, tra le altre novità dovrebbe esserci la presenza di Apple Watch Series 9 e di Apple Watch Ultra 2, senza dimenticare gli auricolari AirPods con USB Type-C, seguendo dunque la scia degli iPhone.

