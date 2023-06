iPhone 15, le novità: fotocamera da 48 MP per tutti/ Prezzo crescerà di 200 euro?

Arrivano interessanti indiscrezioni in merito al prossimo iPhone, il modello di melafonino numero 15 che verrà presentato come al solito fra tre mesi, a settembre. Le notizie fanno riferimento in particolare al “Pro” della gamma, quindi quello più performante, e stando a quanto giunto dalla Cina, sembra che la fotocamera posteriore principale da 48 megapixel dovrebbe essere disponibile sull’intera gamma, di conseguenza la risoluzione da 12 MP che sugli iPhone, come ricorda Hdblog, si ritrova da settembre 2015, dovrebbe dire definitivamente addio.

Si tratta di una voce che circola ormai da tempo negli ambienti tech, di conseguenza viene ritenuta dagli addetti ai lavori molto attendibile in vista appunto del grande evento di presentazione. Tra l’altro negli ultimi mesi si sono registrati degli incrementi di ordini da parte di Sony e TSMC di componenti essenziali dei sensori da consegnare alla Mela, e ciò fa appunto pensare che tutti gli iPhone 15 dovrebbero appunto essere dotati di un sensore principale posteriore da 48 MP. Attenzione però anche alle notizie meno liete, leggasi il prezzo. Anche in questo caso sono molte le indiscrezioni che narrano di un possibile forte aumento del nuovo iPhone 15 rispetto al modello attuale.

IPHONE 15, LE ULTIME NOVITÀ: FORTI RINCARI IN ARRIVO?

Alla luce anche della crisi globale e dell’inflazione, non è da escludere un forte rincaro per il prossimo dispositivo di Cupertino, di conseguenza si parla di circa 200 dollari (che potremmo tradurre in circa 200 euro), per i modelli Pro, e il rincaro dovrebbe ovviamente riguardare anche gli altri modelli, quindi iPhone 15 e 15 Plus.

A contribuire a questo importante surplus sarebbe la presenza del teleobiettivo a periscopio di cui si è spesso e volentieri chiacchierato in queste ultime settimane e che comparirà sulla gamma Pro Max. Tenendo conto del prezzo attuale del Pro Max, con l’aggiunta del rincaro si arriverebbe a toccare la clamorosa cifra di 1.700 euro circa nel nostro Paese per avere il modello più performante dell’iPhone 15.

