iPhone 15 Pro, chip A17 Pro è pensato per i gamer/ Già annunciati Resident Evil e Assassin’s Creed

Come previsto è stato presentato ieri in diretta streaming l’iPhone 15, il nuovo smartphone di casa Apple. Tante le novità introdotte con l’ultimo telefono intelligente di Cupertino ma su tutte spicca la vocazione al gaming. La versione Pro dell’iPhone 15 è di fatto una console portatile, studiata appositamente per i videogiocatori. Tutto merito del suo chip, il “mostruoso” A17 Pro, che è in grado di far girare in ray-tracing alcuni videogiochi come ad esempio Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil Village e Death Stranding, tutti già annunciati durante la presentazione del telefonino o nei minuti immediatamente successivi.

Truffe iPhone 15, come per evitarle?/ "Occhio alle offerte anticipate e ai concorsi"

Il chip in questione è stato definito da Apple il “Chip più potente mai inserito in uno smartphone” proprio perchè in grado, fra le altre cose, di far girare i videogiochi su iPhone nella stessa identica versione della console, quindi Xbox e/o Playstation. Ma non finisce qui perchè i videogiochi potranno essere giocati direttamente dal display del nostro iPhone 15 tramite touchscreen ma all’occorrenza anche connettendo il telefono via bluetooth con il controller Dualsense di Playstation 5. In poche parole il melafonino fungerà da piccolo schermo a cui sarà appunto collegato il joypad della console giapponese, per un’esperienza ancora più performante e immersiva.

IPHONE 15 APPLE, PRESENTAZIONE IN DIRETTA STREAMING/ Video, Pro con scocca in titanio: i prezzi

IPHONE 15 PRO, SMARTPHONE PER I GAMER: I PREZZI

Si tratta senza dubbio di una novità per certi versi inedita quella presentata ieri da Apple annunciando al mondo intero il nuovo smartphone e che mira ad espandere ulteriormente la propria clientela, provando a fare breccia sugli amanti dei videogiochi.

Ovviamente l’iPhone 15 Pro non è per tutte le tasche, visto che si parte da 1.239 euro per la versione da 128 gigabyte di storage, e da 1.439 euro per il Pro Max ma con spazio di archiviazione da 256 giga. Entrambi i modelli saranno in pre order dal prossimo 22 settembre, quindi fra poco più di dieci giorni: non ci resta che iniziare il conto alla rovescia.

L'AI, i Data Center e il consumo preoccupante di acqua/ “E' diventata il nuovo petrolio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA