iPhone 15 Pro e Pro Max: addio al tasto Mute?/ Pronto un nuovo selettore inedito

Tornano i rumors riguardanti il futuro iPhone, leggasi il modello numero 15 del famoso melafonino di Apple. Le ultime notizie si sono concentrate in particolare sui top di gamma, leggasi iPhone 15 Pro e iPhone Pro Max/Ultra, che stando a quanto riferito dai colleghi di Wired potrebbero essere sprovvisti dei tasti “mute”. Lo storico selettore potrebbe infatti essere eliminato sul futuro iPhone 15, in uscita il prossimo autunno, in favore di un pulsante multifunzione che sembrerebbe essere molto simile a quello montato per la prima volta sul recente Apple Watch Ultra.

Samsung, annunciato One UI Watch 5/ Tutte le novità: dal sonno alla sicurezza

Lo stesso tasto verrà utilizzato per un accesso rapido e facilitato ad una serie di opzioni e funzioni legate alle varie applicazioni istallate sullo smartphone, dimostrando come i tasti fisici siano ancora molto utilizzati in accompagnamento comunque alle gesture e ai controlli sui display tattili. Per correttezza di informazione va sottolineato che siamo ancora nel campo dei rumors, delle notizie non ufficiali, ed inoltre, si tratta di una notizia che va in netto contrasto con quanto emerso negli ultimi mesi, quando si parlava della possibilità che il prossimo iPhone 15 potesse essere venduto senza alcun tasto fisico in favore dei solid state.

Panasonic Etherea ZKE 2023/ I climatizzatori che riducono l'inquinamento indoor

IPHONE 15, COL NUOVO TASTO SI POTREBBERO SVOLGERE MOLTEPLICI FUNZIONI

Tornando al nostro tasto “mute”, si tratta di un’opzione che è presente sugli iPhone da ben 16 anni, precisamente dal 2007, ma che potrebbe avere i mesi contati. Sui due modelli più evoluti della gamma che verrà presentata in autunno da Cupertino, leggasi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, potrebbe infatti sparire, così come anticipato sui forum di MacRumors ed in particolare dal leaker che tempo fa aveva previsto la presenza della Dynamic Island sull’iPhone 14 Pro, cosa poi rivelatasi veritiera. Il nuovo tasto in questione sarà completamente personalizzabile e potrà ad esempio attivare la modalità non disturbare, aprire la fotocamera, registrare lo schermo e via discorrendo. Staremo a vedere se tale rumors risulterà essere veritiero o meno.

LEGGI ANCHE:

Re Carlo III, telecamere cinesi lungo la parata/ E' allarme: “Sicurezza a rischio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA