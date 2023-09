IPhone 15 Pro, per sostituire il vetro si spenderà un terzo del 14/ Ecco i prezzi a confronto

Come vi avevamo già raccontato, i prezzi dell’iPhone 15, soprattutto nella versione Pro, risultano essere sensibilmente più bassi rispetto al suo predecessore, l’iPhone 14. Una novità decisamente interessante per gli italiani che tra l’altro si rifletterà anche sui costi di eventuali riparazioni e/o sostituzioni. Come fatto notare dai colleghi di Wired nel caso in cui il nostro iPhone 15 versione Pro dovesse avere il vetro danneggiato, spenderemmo senza dubbio di meno rispetto a chi ha un iPhone 14.

Nel dettaglio si tratta di un risparmio di circa due volte, anche in caso di riparazione del vetro frontale. Se invece dovessimo cambiare batteria o fotocamera, a quel punto i prezzi rimarranno molto simili a quelli già visti nel 2022 con il precedente smartphone di casa Apple. Tenendo conto del risparmio all’acquisto di circa 100 euro per l’iPhone 15 Pro, e dei possibili costi di riparazione inferiori in caso di danni da caduta, si tratta di una cosa non da poco per gli utenti di Cupertino.

IPHONE 15 PRO, SI SPENDERE UN TERZO RISPETTO AL 14 PER CAMBIARE IL VETRO

Secondo quanto riportato da Wired, l’iPhone 15 Pro ha un costo di sostituzione del vetro di 198,99 euro contro i 599 di iPhone 14 Pro. Per il Max, invece, il prezzo sale a 228,99 euro contro i 669 del 14 Pro Max. Si spenderà quindi più o meno un terzo rispetto a quanto veniva richiesto l’anno scorso, e anche nel caso in cui il danno fosse frontale e posteriore, quando si deve sostituire il vetro posteriore e il display, si riuscirà a risparmiare notevolmente.

Per l’iPhone 15 Pro si spendono infatti 479 euro contro i 739 dell’iPhone 14 Pro, mentre per il Pro Max il prezzo sale a 609 euro contro i 799 del 14 Pro Max. Infine, in merito agli altri costi, segnaliamo 109 euro per cambiare la batteria dell’iPhone 15 Pro e Pro Max, 258,99 euro per la fotocamera posteriore del modello Pro, che diventano 299 per il Pro Max.

