iPhone 15 Pro, quale prezzo?/ Apple mantiene lo storage da 128 Gb per contenere i listini

Si avvicina inesorabilmente la data di presentazione dell’iPhone 15, il prossimo atteso smartphone di casa Apple. Il 12 settembre, martedì prossimo, sarà svelato al mondo intero, di conseguenza è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia. Ovviamente di ufficiale non si sa nulla del prossimo telefonino della Mela, ma in rete stanno circolando una valanga di indiscrezioni con l’avvicinarsi al keynote, alcune delle quali ritenute attendibili. Molti si stanno domandando in particolare quale sarà il prezzo del prossimo iPhone 15, alla luce anche dell’inflazione degli ultimi mesi che potrebbe far lievitare il listino dei prossimi melafonini.

Apple sta giocando d’astuzia e dovrebbe mettere in commercio le due varianti standard al solito costo, mentre per quanto riguarda la versione Pro, quella più performante, ci sono ancora dei dubbi. A sottolineare la questione sono i ragazzi di 9to5mac, secondo cui in ogni caso il prezzo dell’iPhone 15 Pro non dovrebbe essere esagerato come qualcuno temeva. Si era infatti ipotizzato che la Apple abbandonasse lo storage da 128 gigabyte, con “l’entry level” a 256, ma in realtà sembra che l’azienda di Cupertino voglia mantenere i 128, di modo appunto da tenere i prezzi di listino verso il basso.

IPHONE 15 PRO, QUALE PREZZO? ECCO LE IPOTESI PER IL MERCATO ITALIANO

Così facendo sembra che il Pro Max dovrebbe costare non più di 1.300 euro, contro i 1.500 per la versione da 256 e così a salire con storage più importanti. La stessa indiscrezione è riportata da TrendForce secondo cui il prossimo iPhone 15 Pro avrà un archivio base da 128 giga, così come il Pro Max.

Inoltre, non dovrebbe essere prevista la versione da 2 Tb di archiviazione, altra notizia che è circolata con forza negli ultimi mesi. Se tutto andrà come previsto, quindi, l’iPhone 15 Pro 128 GB dovrebbe costare in Italia 1.339 euro, mentre il Pro Max attorno ai 1.600 euro. Nel primo caso parliamo della stessa cifra del 14, mentre nel secondo si dovrebbe registrare un aumento superiore ai 100 euro.

