iPhone 15, sarà rivoluzione/ Arriva il modello Ultra con type-c, Dynamic Island e…

L’iPhone 15 potrebbe cambiare nome nel suo modello top di gamma, passando da Pro Max a Ultra. Queste è l’indiscrezione circolante nelle ultime ore, riportate precisamente da Wired, secondo cui il melafonino che la Apple presenterà fra poco meno di un anno, durante l’autunno del 2023, dovrebbe cambiare nomenclatura. Secondo gli addetti ai lavori l’iPhone 15 sarà uno dei melafonini più rivoluzionari degli ultimi anni, fin dai tempi dell’iPhone 12 del 2020, a cominciare dall’addio della porta Lightning in favore dell’usb type-c, così come da direttive europee, passando appunto dal cambio di nome, iPhone 15 Ultra.

Del resto l’ultimo modello di smartphone messo in commercio, il freschissimo iPhone 14, è stato un po’ criticato, forse anche eccessivamente, per via delle sue novità rispetto al precedente modello non così esagerate come qualcuno poteva aspettarsi, a cominciare dall’aspetto estetico, che di fatto è rimasto uguale al modello 12 salvo qualche impercettibile aggiornamento. In ogni caso, il 2023 dovrebbe essere l’anno della rivoluzione, così come affermato da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg super esperto del mondo tech e in grado spesso e volentieri di anticipare le notizie più interessanti, a cominciare da quelle riguardanti il panorama Apple.

NUOVO IPHONE 15, CAMBIO NOME E NON SOLO: COSA ASPETTARCI

Il nuovo iPhone 15 sarà quindi un telefono decisamente di rottura con quanto visto fino ad oggi, a cominciare da scheda tecnica, design, e appunto nome, assimilando tra l’altro l’iPhone al Galaxy, che già utilizza l’aggettivo Ultra per il suo top di gamma, al momento il Galaxy S22.

Fra le migliorie che dobbiamo attenderci nel nuovo iPhone, anche la Dynamic Island, il foro interattivo al posto del notch per tutti i nuovi modelli (quattro in totale), mentre la ProMotion 120 Hz, tecnologia del display, sarà riservata solamente al Pro e all’Ultra. Inoltre, solo questi ultimi due modelli dovrebbero avere il nuovo processore, segnando quindi una profonda rottura rispetto agli altri due che verranno messo in commercio. Ovviamente siamo solo nel campo delle indiscrezioni, ma se Cupertino pensa davvero a queste migliorie, il nuovo telefonino sembrerebbe essere davvero interessante…

