iPhone 15 si surriscalda troppo durante la ricarica?/ Numerose segnalazioni: “Il telefono scotta”

L’iPhone 15 sembrerebbe surriscaldarsi troppo durante le ricariche. Questo quanto segnalato da numerosi utenti, così come riportato dai colleghi di Wired.it. Il problema sembrerebbe affliggere l’ultimo melafonino di Apple, presentato due settimane fa, e vedrebbe la scossa posteriore raggiungere delle temperature ritenute molto alte, quasi bollenti. Cosa sta succedendo? Si tratta di una nuova grana per la società di Cupertino da quando è uscito l’iPhone 15, visto che lo stesso telefono era già stato segnalato per degli inconvenienti strutturali inerenti il titanio utilizzato nelle versioni Pro, che sembrerebbe cambiare temporaneamente colore a contatto con la pelle, nonché per un vetro posteriore che risulterebbe essere più fragile del previsto.

A segnalare il surriscaldamento eccessivo del nuovo iPhone anche Ian Zelbo, celebre designer, che attraverso X ha spiegato appunto che il suo Pro Max è diventato così caldo al punto che era impossibile toccarlo durante la ricarica. “Credevo che le persone esagerassero, ma no, questo non va bene”, cinguetta Zelbo.

IPHONE 15 SI SURRISCALDA TROPPO DURANTE LA RICARICA? L’ESPERIENZA DI IAN ZELBO

Durante le ricariche a volte capita che lo smartphone si surriscaldi, ma in ogni caso deve mantenere delle temperature non troppo roventi, anche perchè lo stesso telefono potrebbe rovinarsi e nel contempo provocare dei problemi a chi lo tocca. Zelbo ha fatto anche notare che il surriscaldamento segue la linea della scheda madre che si trova sotto la scossa, e le temperature iniziano a calare dopo che viene raggiunto il 70% di ricarica, spiegando che lo smartphone risulta essere “Molto caldo, ma si può tenere in mano senza problemi”.

Dal 20 al 60% le temperature invece si alzerebbero. Apple è probabile che rilasci un aggiornamento per gli iPhone 15 che vada a superare il problema, nel frattempo è meglio evitare di esporre al caldo il telefono e soprattutto di utilizzare app troppo energivore durante la ricarica, pena un possibile ulteriore surriscaldamento. Da segnalare infine che Apple, intervenendo sul problema ha spiegato che: “Abbiamo identificato alcune condizioni che possono far sì che l’iPhone si surriscaldi più del previsto. Il dispositivo potrebbe risultare più caldo durante i primi giorni dopo la configurazione o il ripristino a causa della maggiore attività in background”.











