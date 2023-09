iPhone 15 verso presentazione Apple/ Ecco i 9 colori che dovrebbero essere svelati

E’ scattato ufficialmente il conto alla rovescia in vista della presentazione dell’iPhone 15, il nuovo smartphone di casa Apple. Stando a quanto comunicato ufficialmente negli ultimi giorni, il keynote più atteso dell’anno si terrà il prossimo 12 settembre, confermando quindi le indiscrezioni delle scorse settimane che avevano indicato in quella data (o al massimo nel 13), il possibile giorno dell’evento. Come di consueto negli ultimi anni, il nuovo iPhone 15 sarà presentato in quattro diversi versioni, leggasi il modello base, il Plus, il Pro e infine il Pro Max, il più ambito di tutti e che potrebbe cambiare nome in Ultra.

Esteticamente le versioni Pro dovrebbero prevedere dei bordi più sottili, un processore inedito e delle fotocamere migliorate, mentre nelle versioni non Pro dovrebbe debuttare la Dynamic Island al posto del notch, funzione già vista sull’iPhone 14 ma solo nei modelli più performanti. Fra le grandi novità, così come sottolineato da Hdblog.it, spazio anche alle colorazioni, che dovrebbero essere una decina e che saranno differenti a seconda del modello.

IPHONE 15, SVELATI I COLORI PRESENTATI? 5 PER I MODELLI BASE, 4 PER I PRO

A riguardo, va fatto chiarezza, siamo sempre nel campo delle ipotesi, delle indiscrezioni e dei leak, nulla di ufficiale sia chiaro, ma secondo i numerosi analisti della rete in definitiva i colori dovrebbero essere i seguenti: nero mezzanotte, bianco galassia, corallo, blu e giallo per l’iPhone 15 e 15 Plus. Per il Pro e il Pro Max, invece, si dovrebbero vedere il nero siderale, il grigio Titan, il bianco e infine il blu scuro.

Non dovrebbe quindi essere più presente il viola scuro, ne tanto meno l’oro e l’argento, che invece erano stati proposti negli iPhone 14 Pro e Pro Max. A questo punto non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per capire se le anticipazioni saranno confermate o se Apple riuscirà ancora una volta a stupirci.

