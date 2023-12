iPhone 16, cambia la fotocamera?/ I sensori potrebbero essere allineati in verticale

Nonostante l’iPhone 15 sia uscito soltanto pochi mesi fa, già si sprecano i rumors circa il suo successore, il melafonino numero 16. Tante le indiscrezioni in merito, alcune attendibili altre meno, e fra le ultime vi è quella riguardante una possibile nuova disposizione delle fotocamere. Secondo quanto riporta Wired, citando MacRumors, lo smartphone della Mela di nuova generazione potrebbe avere le fotocamere posteriori allineate in verticale, cambiando così il layout attuale composto da due diverse lenti separate di forma rotonda e messe in diagonale. Si tratterebbe di un cambiamento non soltanto estetico ma anche funzionale, visto che, disponendo le lenti nel nuovo modo, si favorirebbe la cattura di video spaziali poi visualizzabili in modo immersivo su Vision Pro.

Se l’indiscrezione venisse confermata si tratterebbe di un ritorno al passato, visto che l’iPhone 12 nella versione standard mostrava già questa configurazione. Ovviamente il 16 avrà dei sensori più grandi e luminosi rispetto al melafonino del 2020. Negli ultimi anni Cupertino ha migliorato progressivamente il proprio comporto fotografico, e nel contempo, con il 13, il 14 e il 15, l’ottica è stata posizionata sempre in diagonale. Dal 16, però, tale disposizione potrebbe cambiare, tornando così al verticale, e le due opzioni possibili sembrerebbero quella di due obiettivi rotondi uno sopra l’altro, oppure, gli stessi alloggiati in una forma verticale tondeggiante.

IPHONE 16, CAMBIA LA FOTOCAMERA? LE DUE OPZIONI PLAUSIBILI

Il primo caso è quello che esteticamente appare più riuscito e in linea con gli ultimi iPhone, mentre il secondo appare forse meno “bello” dal punto di vista del design ma più di rottura rispetto ai recenti melafonini. Come detto sopra, due sensori verticali permettono di girare dei video spaziali da visualizzare su Vision Pro, opzione che al momento è possibile solo con iPhone 15 Pro.

Si tratta di filmati di tipo immersivo e tridimensionali, che hanno una qualità full hd a 30 fotogrammi al secondo, che potrebbe comunque migliorare nel corso dell’anno che sta per arrivare. Nell’iPhone 16 il flash rimarrebbe a destra e in alto, mentre i pulsanti sul lato potrebbero prevedere anche il tasto azione programmabile.

