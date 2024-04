iPhone 16 e 17, cambiano le fotocamere/ Una lente periscopica e un’ottica da 24MP: prezzi in aumento?

Torniamo a parlare dei futuri iPhone, precisamente del 16 e del 17. Nonostante il 15 sia stato presentato poco meno di 4 mesi fa, i rumors riguardanti i prossimi melafonini come sempre si sprecano e questa volta riguardano il comparto fotocamere. Come vi avevamo accennato già poco tempo, è probabile che con l’avvento dell’iPhone 16 cambi la disposizione dell’ottica, con l’allineamento che potrebbe tornare in verticale, ma non si tratterebbe dell’unica novità presente nel prossimo smartphone di casa Cupertino.

Secondo quanto si legge su Hdblog.it sembra infatti che i prossimi iPhone 16 Pro e Pro Max saranno dotati di una lente periscopica tetraprisma, mentre sul 17 dovrebbe debuttare una fotocamera inedita anteriore 6p da 24 mega pixel. A darne notizia è l’analista Ming-Chi Kuo su Medium, una fonte ritenuta molto attendibile visto che già in passato ha anticipato alcune caratteristiche degli iPhone rivelatesi poi tali. Se tutto verrà confermato, quindi, il prossimo iPhone 17, in uscita nel 2025, avrà una fotocamera anteriore da 24MP, un notevole cambiamento rispetto a quella attuale che è invece una 5P da 12 megapixel, quindi esattamente la metà. Bisognerà capire come cambieranno i prezzi visto che è noto come il comparto fotografico incida notevolmente sul costo del prodotto finale.

IPHONE 16 E 17, CAMBIANO LE FOTOCAMERE: I DETTAGLI EMERSI FINO AD ORA

Hdblog a riguardo sottolinea che il prezzo unitario della lente 6P è fino al 120 per cento superiore rispetto a quello delle lenti 5P, di conseguenza non è da escludere una crescita nei listini, cosa che ovviamente non farà felici i consumatori finali. Per quanto riguarda gli iPhone 16 Pro e Pro Max, quindi i due top di gamma della line up in uscita il prossimo autunno, debutterà la sopracitata lente periscopica, con un incremento delle spedizioni, sempre secondo l’analista, che dovrebbe essere pari al 5-10 per cento rispetto a quelle attuali di 15 Pro e 15 Pro Max.

Sulla serie Pro è possibile anche un’altra novità, leggasi una fotocamera ultra grandangolare da 48MP con sensore 1/2,6″ e pixel da 0,7um, una indiscrezione che era già emersa prima di Natale sul social cinese weibo e che è stata confermata anche da Ming-Chi Kuo.











