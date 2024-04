iPhone 16 e iPad Pro: le cornici saranno sottilissime?/ Fino al 10 e il 15% in meno, ecco quanto emerso

Tornano a circolare le informazioni e le anticipazioni sui prossimi dispositivi di casa Apple, a cominciare dall’iPhone 16, in arrivo il prossimo settembre, e dall’iPad Pro. Ebbene, secondo quanto emerso in questi giorni, così come riportato dai colleghi di Wired, sembra che entrambi i device godranno di cornici decisamente sottili, quasi impercettibili, di conseguenza saranno a tutto schermo. Tutta la parte frontale dei prossimi iPhone 16 così come degli iPad modelli Pro, sarà dedicata al display di modo da meglio ottimizzare l’ingombro.

L’anticipazione, precisa Wired, giunge dalla Cina e precisamente dal leaker Instant Digital, un insider molto noto sul social cinese e Weibo e che più volte ha riportato anticipazioni negli ultimi tempi. Lo stesso parla di voci molto vicine alle aziende manifatturiere locali dove si producono i device di casa Apple, e che racconta di come le cornici dei tablet da 11 e 12,9 pollici dovrebbero essere larghe solo 7 millimetri, precisamente 7,08 per i primi e 7,12 per i tablet più grandi. Si tratterebbe quindi, se l’indiscrezione venisse confermata, di una limatura del 10 e del 15 per cento rispetto alle versioni al momento in commercio.

IPHONE 16 E IPAD PRO: LE CORNICI SARANNO SOTTILISSIME? LE POSSIBILI NOVITÀ

Altre anticipazioni riguardano lo schermo, che sarà di tipo Oled e che dovrebbe presentare anche un rivestimento speciale opaco che si affiancherà alle proposte glossy e matte. La fotocamere frontale, invece, sarà posizionata lungo il lato più lungo, mentre la batteria potrebbe sfruttare la tecnologia di ricarica wireless MagSafe. Non sembrano esservi dubbi sul fatto che l’hardware sarà lo straordinario chip M3, anche se non è da escludere un modello con l’M4.

Per quanto riguarda gli iPhone 16, anche in quel caso avremo cornici ultrasottili, che compenseranno, scrive Wired, la diagonale più grande nel modello Pro “che diventerà asimettrico rispetto allo standard a differenza degli anni passati”. Non è da escludere che anche il Pro Max o l’Ultra siano dotati di uno schermo maggiore, fino a 6,9 pollici, di conseguenza anche per loro si ridurrebbero le cornici. Staremo a vedere se tali indiscrezioni verranno confermate o meno.

