L’iPhone 17 potrebbe essere già stato mostrato, o per lo meno, questo è quanto ha provato ad anticipare un noto leaker della rete che nelle scorse ore ha pubblicato un video attraverso cui ha appunto svelato le forme del melafonino che verrà annunciato il prossimo autunno, nel classico keynote di settembre, quindi fra circa 7 mesi. Nel dettaglio è stato anticipato il modello Air dell’iPhone 17, quindi quello che risulta essere ultra sottile e che potrebbe avere un aspetto esteriore decisamente differente rispetto all’iPhone 16, l’ultimo melafonino al momento in commercio.

Colui che ha anticipato il nuovo smartphone di Apple si chiama Jon Prosser, e anche se le informazioni vanno prese con le pinze, come del resto avviene per tutti i “leak”, va detto che già in passato si è rivelato una fonte molto attendibile. Come ricorda Hdblog.it, infatti, aveva anticipato per primo gli AirTag, e varie altre indiscrezioni più o meno confermate. La cosa certa è che il video del leaker sta facendo il giro del web nelle ultime ore e mostra un telefono estremamente sottile, non più di 5,5 millimetri, quindi uno spessore alquanto ridotto.

IPHONE 17 AIR, LA NOVITA’ DELLA FOTOCAMERA

Avrà sempre la classica forma “a mattonella” con i bordi arrotondati, ma apparirà decisamente diverso rispetto agli ultimi iPhone proprio per questa sua estrema sottigliezza. A colpire resta comunque la zona della fotocamera posteriore, che non sarà più caratterizzata come negli ultimi anni da 2 o 4 lenti messe in alto a destra, ma vedrà una fascia nera larga quanto la larghezza del telefono, dove al suo interno troveremo appunto l’ottica.

Ci sarà il flash LED e una fotocamera in una fascia orizzontale che ricorda un po’ quanto già visto sul Pixel 9. Inoltre, è probabile che questa soluzione venga adottata anche sugli iPhone 17 Pro e Pro Max, quelli che saranno i due più performanti della famiglia di melafonini.

IPHONE 17 AIR, I POSSIBILI DETTAGLI TECNICI

A livello di scheda tecnica non vi sono certezze, ma l’iPhone 17 Air potrebbe avere un display OLED da 6,6 pollici con un refreh rate da 120 hertz. La batteria dovrebbe avere fra i 3 e i 4.000 mHh mentre il chip sarà l’A19 con l’aggiunta di una RAM da 8 gigabyte. A livello fotografico spazio invece ad una fotocamera posteriore da 48 megapixel, mentre quella anteriore, la cosiddetta selfie cam, dovrebbe averne 24 di megapixel, esattamente la metà.

A differenza di quanto si ventilava nelle ultime settimane, l’iPhone 17 Air (e non l’iPhone SE 4) vedrà la comparsa per la prima volta sul mercato del modem 5G di proprietà di Apple, un’altra grande notizia per l’atteso melafonino. A questo punto non ci resta che attendere conferme in merito a queste indiscrezioni che quasi sicuramente non arriveranno se non fino al prossimo mese di settembre.