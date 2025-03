Torniamo a parlare dell’iPhone 17, il nuovo melafonino di casa Apple che sarà svelato, come sempre, a settembre, quindi fra circa nove mesi. Nelle ultime ore il leaker Majin Bu, considerato fra i più attendibili per quanto riguarda le anticipazioni sui prodotti della Mela, ha pubblicato quella che sarà la forma finale dei prossimi iPhone 17, che cambierà decisamente dopo anni di praticamente immobilismo. Nel dettaglio, verrà modificata la zona del comparto grafico che sarà ben più evidente e soprattutto sporgente rispetto al modello attuale.

DDL IA/ Le mosse per regolamentare l'Intelligenza artificiale mettendo al centro l'uomo

Partiamo dal dire che la nuova famiglia di melafonini sarà composta come sempre da 4 modelli, a cominciare da quello base, quindi l’Air, poi il Pro e infine il top di gamma in quanto a dimensioni e prestazioni, il Pro Max. Il modello entry level sarà sostanzialmente lo stesso di quello attuale, quindi avremo la classica forma a “mattonella”, e il comparto grafico che presenterà i due sensori posteriori, disposti in diagonale e all’interno di un quadrato.

Whatsapp cambia le spunte e rivoluziona tutto: il nuovo significato

IPHONE 17, FORTI DIFFERENZIAZIONI IN ARRIVO

Gli altri tre modelli, quindi Air, Pro e Pro Max, saranno invece estremamente differenti visto che sul retro dello stesso telefonino troveremo una barra orizzontale dove al suo interno ci saranno appunto le fotocamere. Un rettangolo spesso a tutta larghezza che incornicerà l’ottica che sarà diversa a seconda della versione di iPhone 17.

Obiettivo dell’azienda di Cupertino, rendere immediatamente distinguibili le tre versioni che avranno delle caratteristiche molto differenti fra di loro non soltanto per quanto riguarda appunto le fotocamere, ma anche per display, batteria e RAM, la memoria interna. Ma vediamo come dovrebbero essere i nuovi iPhone 17, a cominciare sempre dalla versione entry level, che avrà un display OLED da 6,1 pollici di diagonale, e appunto i due sensori posteriori, di cui uno da 48 megapixel, con l’aggiunta della selfie cam da 12 MP.

Come scoprire se il tuo partner ti tradisce su Whatsapp: la funzione segreta

IPHONE 17, LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Come detto sopra a livello grafico sarà simile all’iPhone 16, mentre la versione Air del 17 sarà più sottile rispetto alla generazione attuale e la fotocamera sarà ospitata in una barra orizzontale con un sensore da 48 MP. Crescono le dimensioni, visto che il display sarà da 6,6 pollici (sempre OLED), con una fotocamera frontale sempre da 12 MP. Il Pro avrà invece un OLED da 6,3 pollici e nella barra orizzontale posteriore avremo i tre sensori, a cominciare dal principale da 48 MP, quindi il flash LED, poi il quadrangolare sempre da 48 MP.

Avremo inoltre lo scanner Lidar e il microfono, con una RAM da 12 Gb e non è da escludere anche un nuovo sistema di raffreddamento, visti i molteplici problemi emersi soprattutto con gli iPhone 15 e 16. Il Pro Max infine avrà un display da 6,9 pollici e una batteria maggiore rispetto al Pro, forse fino a 5200 mAh, e sarà ovviamente il più completo della famiglia: esteticamente sarà identico al Pro ma solo più grande.