Torniamo a parlare dell’iPhone 17, il nuovo melafonino di Apple che sarà svelato il prossimo mese di settembre, quindi nel giro di soli cinque mesi, così come da tradizione. Ormai sembra sempre più confermato il fatto che il nuovo smartphone di Cupertino avrà un design di rottura rispetto agli ultimi modelli, provando a puntare sul fattore novità per incrementare ulteriormente le vendite.

A riguardo ci vengono in aiuto le foto pubblicate dal leaker Sonny Dickson, che attraverso X.com, l’ex Twitter, ha fatto sapere di essere entrato in possesso di alcuni case del futuro iPhone 17, le cover dello stesso melafonino, e mostrando un alloggiamento per la fotocamera decisamente di dimensioni notevoli. Come potete vedere più in basso lo spazio dedicato sarà grande praticamente un terzo rispetto all’intera cover dell’iPhone 17, e ciò permetterà di differenziare notevolmente il design del nuovo telefonino rispetto agli ultimi modelli, in particolare da quando è stato introdotto lo stile “a mattonella”.

IPHONE 17, IL NUOVO ALLOGGIAMENTO DELLA CAMERA E IL MAGSAFE

Le foto di Dickson confermano quindi le indiscrezioni circolanti nelle ultime settimane, che narravano di un alloggiamento per le fotocamere a tutta larghezza nella zona superiore del telefonino. La camera bar, come la definisce Hdblog, sarà un’isola dove al suo interno troveremo le tre fotocamere disposte come sempre a triangolo, nonché il flash e non è da escludere anche altri sensori, di cui però non vi è certezza alcuna.

Attenzione però perchè questo design dovrebbe essere riservato solo ai modelli top di gamma di iPhone 17, ovvero, i Pro e i Pro Max, mentre negli altri potrebbe essere previsto uno stile più classico, quindi in linea con quello degli ultimi anni. Sempre nella cover mostrata dal leacker si trova l’alloggiamento per il MagSafe, il sistema che permette la ricarica wireless, e anche da questo punto di vista potrebbero esservi delle novità.

IPHONE 17, LE NOVITA’ ATTESE SUL NUOVO MODELLO

Secondo Hdblog.it, infatti, non è da escludere che la zona della ricarica possa avere una finestra in un materiale “speciale” che possa meglio condurre le onde della ricarica senza fili, e ciò garantirebbe quindi una ricarica veloce e un uso migliore della batteria dell’iPhone 17. Ricordiamo che con la nuova famiglia di iPhone il modello Plus sarà sostituito dall’Air, che presenterà anch’esso una zona della fotocamera piuttosto estesa, ma comunque più sottile rispetto a quella che si dovrebbe vedere sui modelli Pro. Inoltre, sarà presente solo una fotocamera posteriore.

Solo il 17 standard, l’entry level della nuova famiglia di melafonini, presenterà il design classico con l’alloggiamento sul lato destro a forma quadrata. Ovviamente attendiamo notizie più certe nel corso dei prossimi mesi, con la grande discriminante del prezzo: c’è il rischio che la guerra commerciale in corso con i dazi di Trump possa far lievitare in maniera sensibile il listino del nuovo iPhone 17.