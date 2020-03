IPHONE DI GIUSEPPE/ L’hashtag spopola su Twitter: il numero di telefono…

Il premier Giuseppe Conte parla in conferenza stampa e l’hashtag “iPhone di Giuseppe” vola al primo posto delle tendenze su Twitter. E’ bastato l’annuncio del Presidente del Consiglio su Facebook della nuova conferenza stampa per riferire le ultime decisioni del Governo per far saltare al primo posto delle tendenze l’hashtag in questione. Da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus, Giuseppe Conte è diventato amatissimo sui social. Su Instagram, infatti, sono nate fanpage dedicate al Premier e su Twitter, gli hashtag dedicati al Presidente del Consiglio scalano puntualmente la classifica. Durante la conferenza stampa con cui Conte ha spiegato le ultime decisioni del Governo, gli utenti di Twitter hanno mandato nuovamente in tendenza l’iphone di Giuseppe.

IPHONE DI GIUSEPPE IN TENDENZA SU TWITTER: GLI UTENTI CHIEDONO IL NUMERO DI TELEFONO

“Ditemi che non sono l’unica che quando ha letto iPhone di Giuseppe ha sperato per un momento che spillassero il numero di telefono di Conte”, cinguetta un’utente. Sono tantissimi i tweet che hanno mandato in tendenza “iphone di Giuseppe” rendendo ancora più popolare il Presidente del Consiglio che, durante la conferenza stampa, ha occupato le prime tre posizioni della classifica delle tendenze italiane anche con l’hashtag #conferenza e #conte. L’immagine di Conte, dunque, continua a conquistare gli italiani che, sui social network, gli rendono omaggio con tantissimi messaggi. “Qualsaisi cosa succeda, qualcosa riguardante Giuseppe Conte andrà in tendenza. Iphone di Giuseppe e si vola”, scrive un utente. E ancora: “ Questa mania dell’ iPhone di Giuseppe sta delirando su Twitter! Avanti così”, “Molti hanno un iphone. Ma quello piu di tendenza è iphone di Giuseppe”.

ditemi che non sono l'unica che quando ha letto "iPhone di Giuseppe" ha sperato per un momento che spillassero il numero di telefono di conte pic.twitter.com/hVKV5vfTlC — 🏳️‍🌈 (@fvckafakesmilez) March 24, 2020

iPhone di Giuseppe è la più alta lirica poesia sto morendo 😂😂 — Leuconoe (@Giuly_Bon) March 24, 2020

qualsaisi cosa succeda, qualcosa riguardante #GiuseppeConte andrà in tendenza. Iphone di Giuseppe e si volaaaa#IphoneDiGiuseppe #Conte — Martina Canetti (@MartinaCanetti4) March 24, 2020





