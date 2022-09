iPhone in abbonamento?/ Apple pensa ad un servizio per cambiare ogni anno melafonino

Apple starebbe pensando di vendere gli iPhone tramite abbonamento. A sganciare la bomba è stato, attraverso la sua ultima newsletter, Gurman di Bloomberg, secondo cui i clienti della multinazionale di Cupertino, tramite questo servizio inedito, potrebbero cambiare iPhone ogni anno. Si tratterebbe di un abbonamento totalmente inedito, diverso dall’upgrade program che è già disponibile negli Stati Uniti, e per la prima volta unirà sia hardware quanto software, includendo i servizi di AppleCare e Apple One, e permettendo così di avere a disposizione sempre l’ultimo modello di iPhone: ogni anno si potrà godere di un melafonino nuovo.

Amazon Robotics/ Cloostermans acquisita dal colosso: più robot e meno operai?

In poche parole, i vari utenti Apple pagheranno una quota mensile, e di fatto è come se il telefonino lo noleggiassero. Oltre all’iPhone riceveranno un servizio di protezione con la garanzia aggiuntiva Apple nel caso in cui si verificassero dei danni, nonché i vari servizi inclusi in Apple One come Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+, per un pacchetto di fatto all inclusive. Una volta che il nuovo iPhone verrà immesso sul mercato, si restituirà quello precedente e si otterrà quello nuovo, proseguendo quindi l’abbonamento sottoscritto.

Barbara D'Urso sbarca nel Metaverso/ Aperta casa nel "Metadurso": "Vi aspetto lì"

IPHONE IN ABBONAMENTO? PROBABILE LANCIO DEL SERVIZIO APPLE AD OTTOBRE

In caso contrario, immaginiamo noi, bisognerà pagare una quota residua per compensare il prezzo del telefono nonché dei vari servizi di cui si ha usufruito. Sempre in base alle indiscrezioni di Bloomberg, la Apple starebbe testando questo servizio internamente da diverso tempo, e pare che i test siano stati superati con successo. L’azienda ha comunque scelto di rimandarne il lancio dopo gli iPhone 14, puntando appunto tutti i riflettori al nuovo melafonino, anche se non è ben chiaro quando questo servizio inedito verrà introdotto.

IOS 16 E WATCHOS 9/ Download e caratteristiche: schermata di blocco personalizzabile

Si sa comunque che ad ottobre ci sarà un nuovo evento Apple in cui si parlerà di iPad e di Mac, e non è da escludere che in questa occasione possa essere ufficializzato l’abbonamento. Nel frattempo vi ricordiamo che iPhone 14 è pre-ordinabile su Amazon a partire da 1.029 euro (cliccando su questo link): il telefono verrà spedito il prossimo 16 settembre, fra tre giorni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA